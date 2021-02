Liverpool : Klopp revient sur ses recrues

Jurgen Klopp est enthousiasmé par le potentiel de Ben Davies à la suite de son transfert surprise depuis Preston North End,.

Davies a rejoint lundi les champions de la Premier League dans le cadre d'un accord à long terme d'une valeur de 1,6 million de livres sterling.

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts à Preston en janvier 2013 avant de passer du temps en prêt à York, à Tranmere Rovers, à Southport, dans le comté de Newport et à Fleetwood Town.

Son arrivée contribue en quelque sorte à résoudre les problèmes des Reds au cœur de la défense.

Virgil van Dijk et Joe Gomez sont des absents de longue date, tandis que le milieu de terrain reconverti défenseur Fabinho et Joel Matip sont aux prises avec des blessures.

Cela a conduit Jordan Henderson et l'inexpérimenté Nat Phillips à faire équipe à l'arrière pour la victoire 3-1 de dimanche sur West Ham.

Alors que Klopp admet qu'il y a un élément de bonne fortune pour Davies que Liverpool a appelé, l'Allemand pense qu'il a signé un joueur "de qualité".

"Ce que j'aime chez Ben, c'est que cela montre simplement que chaque situation crée des opportunités", a déclaré l'Allemand sur le site officiel de Liverpool.

"Je pense qu'il est probablement clair que dans une fenêtre de transfert normale, sans aucun problème, nous ne regarderions pas Preston pour voir s'il y a un joueur pour nous ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment probable.

"Mais depuis que nous l'avons vu et que notre situation est devenue de plus en plus claire - les problèmes que nous avions - lorsque nous l'avons vu, nous nous sommes vraiment excités et nous avons pensé:" Wow ".

"Nous voyons vraiment le potentiel. Nous voyons la qualité et nous voyons aussi qu'il a 25 ans et qu'il y a beaucoup à venir pour lui.

«J'aime beaucoup son jeu. C'est un très bon footballeur, il ressemble à un vrai leader dans cette équipe de Preston, bon dans les duels, intelligent, peut jouer à différentes positions..."

"Cela le rend vraiment intéressant, donc j'ai vraiment hâte de travailler avec lui. Je sais que pour lui c'est une opportunité et je vois exactement la même chose pour nous, c'est une très bonne chose à faire."