Liverpool, Klopp "pas intéressé" par une statue à Anfield

Le technicien allemand a offert le titre à Liverpool, mais il ne réclame rien et surtout pas une statue du côté d'Anfield.

Jurgen Klopp dit qu'il n'est "pas intéressé par une statue" du côté d'Anfield, malgré le fait que ait remporté son premier titre en 30 ans.

L'Allemand a été nommé manager des Reds en octobre 2015 et avait comme mission de ramener le club de la Mersey vers le sommet. Il lui a fallu un certain temps pour y arriver, avec notamment quelques échecs douloureux en cours de route, mais l'attente a pris fin quand une couronne de a été obtenue en 2019. Les vannes ont été ouvertes depuis lors, et le titre de la a été ajouté jeudi à la moisson des trophées.

Klopp a été couvert d'éloges pour la manière dont il a mené sa mission. Le technicien de 53 ans étant désormais fermement établi comme l'un des meilleurs techniciens du circuit et aussi l'une des légendes du club. Ce personnage est cependant resté les pieds sur terre et ne s'est jamais départi de son humilité. Et, il assure n'avoir aucune prétention de prendre position aux côtés des icônes qui l'ont précédé sur le banc à Liverpool.

"Je veux vivre 30 ou 40 ans, donc je ne suis pas intéressé par une statue, certainement pas de mon vivant - je ne veux pas de quelque chose comme ça", a déclaré le héros du peuple rouge aux journalistes. «Je suis le manager de cette équipe et nous avons gagné le championnat, donc les gens voient cela comme positif, je peux l'imaginer. Je suis également très positif à ce sujet, mais vous n'avez pas à me comparer à ces figures emblématiques. »