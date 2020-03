Liverpool, Klopp ne croit pas à l'annulation de la Premier League à cause du Coronavirus

Interrogé sur la possibilité de voir le championnat s'arrêter prématurément en raison du Coronavirus, l'Allemand pense que cela n'arrivera pas.

Le titre de champion d' est promis à cette saison. Les Reds, qui ont concédé leur première défaite de la saison en championnat sur la pelouse de le week-end dernier, comptent vingt-deux points d'avance sur , deuxième, à dix journées de la fin. En glanant encore douze points, Liverpool serait assuré d'être champion d'Angleterre. Une seule chose peut désormais empêcher les Reds de décrocher le titre : l'annulation du championnat.

En effet, avec le Coronavirus qui a débarqué en Europe et certains matches qui ont été reporté en notamment, le risque existe de voir les championnats européens bouleversés d'ici la fin de la saison. Ce vendredi, The Telegraph indiquait qu'il n'y avait "aucune garantie que Liverpool soit titré si la saison est arrêtée à cause du coronavirus". En outre, si le championnat ne va pas à son terme, malgré son avance, Liverpool pourrait être privé de son titre de champion.

"Ce serait une sacrée histoire"

Un titre qui mettrait fin à trente ans de disette en . Mais Jürgen Klopp a profité de la conférence de presse avant la rencontre de contre pour mettre les choses au clair, dévoilant ainsi son opinion à ce sujet et envoyant au passage un tacle aux médias : "Est-ce que j'ai un message à faire passer aux fans de Liverpool paranoïaques ? Les fans de Liverpool ne sont pas assez bêtes pour croire ces choses-là".

"Je ne crois pas qu’ils soient paranoïaques, que ça les intéresse de colporter ces histoires. Je ne peux pas croire qu’ils y pensent. La presse doit toujours écrire quelque chose, mais la première fois que j’ai lu ça, j’ai juste pensé 'waow quelqu’un peut vraiment y croire ?' (...) Si quelqu’un peut me dire le sens qu’aurait la décision de supprimer tous les résultats de cette saison, et que quelqu’un me dise qui jouerait la l’an prochain… Fascinant. Ce serait une sacrée histoire", a ajouté l'entraîneur allemand ironique.

Jürgen Klopp est conscient qu'il faudrait des circonstances incroyables pour voir la Premier League se terminer prématurément et être annulée à ce stade de la saison alors qu'il ne reste que dix matches. Une chose est sûre, Liverpool va vouloir désormais s'assurer son titre de champion d'Angleterre au plus vite afin de ne pas voir son sort remis dans les mains des instances en cas de décision de ce type à prendre si le Coronavirus continue son expansion dans les prochaines semaines.