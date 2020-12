Liverpool - Klopp : "J'ai parlé à Salah à propos du capitanat"

L'attaquant des Reds avait été déçu de ne pas être capitaine lors du match de Ligue des champions contre Midtjylland au début du mois.

Jurgen Klopp a révélé avoir parlé à Mohamed Salah de la frustration de l'Egyptien à propos de la question du capitanat. Mais le patron des Reds affirme que Divock Origi est le joueur qui aurait vraiment dû être bouleversé par sa décision.

Salah a fait sensation en déclarant, dans une interview accordée à AS la semaine dernière, qu'il avait été "très déçu" de ne pas recevoir le brassard pour le match de de au FC Midtjylland le 9 décembre.

Trent Alexander-Arnold, de six ans son cadet, a mené l'équipe au , devenant le troisième plus jeune capitaine de l'histoire du club, tandis que Salah a été le buteur du match nul 1-1 des Reds.

L'ancien coéquipier international de Salah, Mohamed Aboutrika, a ensuite déclaré que Salah était malheureux à Anfield et qu'il pouvait être vendu.

S'adressant aux journalistes avant le choc de entre son équipe et West Brom, Klopp était heureux de préciser qu'il n'y avait pas de problème entre lui et Salah.

"J'ai été capitaine pendant longtemps au cours de ma carrière, et je me suis souvent dit que c'était un sacré boulot, a déclaré Klopp. Il n'y avait pas beaucoup d'avantages, juste beaucoup de travail avec tout ce qui l'entourait.

"Je ne ressens donc pas l'importance d'être capitaine. Oui, nous avons besoin d'un capitaine comme Hendo [Jordan Henderson], c'est clair, mais être capitaine pour un match, je n'avais pas réalisé à quel point cela pouvait être important pour les joueurs. Dans ce monde, nous faisons tout un plat de tout, et je n'avais pas réalisé que c'était une histoire pour Trent ou autre.

"La règle ici est que nous avons un comité des joueurs. Hendo porte le brassard, et s'il ne joue pas, c'est Milly [James Milner]. Si ces deux-là ne jouent pas, alors c'est Virgil [van Dijk] et si les trois ne jouent pas, c'est Gini [Wijnaldum].

"S'ils ne peuvent pas tous jouer, c'est généralement le joueur qui est resté le plus longtemps au club. Et c'est ainsi que je l'ai compris. Trent l'a obtenu parce qu'il a été le plus longtemps au club - professionnellement, pas seulement pour sa carrière de jeune joueur."

Il a ajouté : "Quelqu'un m'a dit par la suite qu'il s'agirait de Divock Origi, mais Div était prêté et des choses comme ça. C'était de ma faute. Je n'ai pas rendu les choses aussi compliquées.

"Bien sûr, j'en ai parlé à Mo par la suite. Quand je me suis rendu compte que ça n'avait pas bien marché [pour lui], j'ai clarifié les choses, et il en a reparlé lors de l'entretien, ce qui ne me pose pas de problème.

"Oui, il était déçu, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste fait ce que j'ai fait, et si j'ai fait une erreur, c'est que Divock Origi n'était pas le capitaine ce jour-là !"

Klopp a semblé stupéfait que les commentaires de Salah à AS aient provoqué une telle réaction en et il était heureux d'aborder d'autres questions soulevées dans l'interview - comme le fait que le jeune homme de 28 ans ait refusé d'exclure un éventuel déménagement au ou à Barcelone dans le futur.

"Quand Mo a répondu à la question, c'était juste que ces clubs pourraient être intéressés, et il ne l'a pas exclu", a-t-il dit.

"Imaginez, si vous demandez à un joueur qui ne joue pas à Barcelone ou à Madrid de vous dire : 'Pouvez-vous imaginer jouer pour eux un jour ?' et qu'ils vous répondent : 'Non, pas pour eux, l' , c'est de la m*** !'

"Pourquoi dirait-il cela ? Tout ce que [Salah] a dit, c'est 'Nous verrons' et que c'est entre les mains du club. C'est vrai, à 100 %. C'est une question d'avenir.

"C'est vraiment tout bon. Vous n'avez évidemment pas beaucoup de choses à dire, et c'est pourquoi nous faisons une longue histoire à propos d'une interview. C'est bien, mais ça ne me rend pas plus important. Mo est un acteur très important pour moi, évidemment, mais pas l'histoire qui l'entoure !"

A la question de savoir si la détermination de Salah - il a également parlé de vouloir battre "tous les records du club" à Liverpool - le rendait difficile à gérer, Klopp a répondu : "C'est un défi, je dirais, dans le bon sens du terme. C'est mon travail.

"Le truc avec les footballeurs, c'est qu'ils doivent être extrêmement confiants pour jouer leur meilleur football. Et être extrêmement confiant, oui, cela fait de vous une personne spéciale, et pas toujours la plus facile à gérer au quotidien.

"C'est ça, le boulot. Jusqu'à présent [avec Salah], il n'y a pas eu de problème, et je ne vois pas de problème pour l'avenir.

"Le niveau de motivation de Mo est vraiment, vraiment, vraiment élevé, il se maintient dans une forme sensationnelle, il travaille incroyablement dur pendant ses séances - premier arrivé, dernier sorti, ce genre de choses. Il n'y a rien à lui reprocher, pour être honnête.

"Il sait exactement ce dont il a besoin pour avoir une chance de battre des records. Tout va bien. Ce genre d'interviews, dont j'ai entendu parler maintenant, vous en faites beaucoup, pour être honnête ! C'est bien, mais au quotidien, on ne le ressent pas."

Liverpool pourrait accueillir de nouveau Milner et Xherdan Shaqiri dans son équipe pour le match de dimanche contre West Brom. Les deux hommes ont repris un entraînement complet à Kirkby après des blessures musculaires.

Thiago Alcantara s'entraînait également avec ses coéquipiers cette semaine, mais aucun risque ne sera pris avec l'Espagnol ce week-end, car les Reds prennent toutes les précautions nécessaires après son problème de genou, qui l'a empêché de jouer pendant plus de deux mois.