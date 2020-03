Liverpool, Klopp annonce le forfait d'Alisson contre l'Atletico Madrid

Les Reds ne pourront pas compter sur le portier brésilien face à Bournemouth, mais aussi en Ligue des champions contre l'Atletico Madrid.

Gros coup dur pour . Les Reds seront privés de leur gardien, Alisson, face à ce samedi mais surtout pour le huitième de finale retour de la face à l'Atletico Madrid à Anfield mercredi soir. Jürgen Klopp a annoncé que le Brésilien s'est blessé à la hanche et a confirmé son forfait pour le choc de C1 contre les Colchoneros. Les Reds avaient opté pour mettre leur numéro 1 au repos lors du match de contre , mardi.

Titulaire face aux Blues, Adrian n'a pas rassuré à Stamford Bridge mais sera de nouveau titulaire face à Bournemouth avant d'enchaîner face aux Colchoneros. L'ancien portier de West-Ham devra montrer un tout autre visage face à l'Atletico Madrid pour ne pas enterrer les chances de qualification pour les quarts de finale de la C1 de son équipe. On ne sait pas exactement pendant combien de temps Alisson sera mis à l'écart, mais il se pourrait qu'il ne soit de retour seulement après la prochaine trêve internationale.

"Il y a une chance qu'Henderson joue face à l'Atletico"

L'article continue ci-dessous

Cette nouvelle représente un coup dur pour Liverpool alors qu'ils se préparent pour le match retour d'une confrontation avec l'Atletico Madrid qu'ils ont perdu 1-0 au match aller, avec une autre grande soirée européenne en préparation à Anfield. Klopp a déclaré aux journalistes lors de sa dernière conférence de presse au sujet de l'état de santé du portier brésilien : "Malheureusement, Ali est absent. Il a eu un petit incident à l'entraînement avant le match de Chelsea. Nous pensions tous que ce n'était rien et qu'il était clair qu'il ne jouerait pas de toute façon, le plan était qu'il soit sur le banc".

Plus d'équipes

"Là, nous avons pensé: 'Allez, nous n'avons pas à prendre de risques' alors nous l'avons laissé hors de l'équipe. Il y a eu un scan le lendemain et ils ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, il est out. Nous ne le verrons pas la semaine prochaine à coup sûr, puis nous verrons. C'est une blessure légère au muscle dans la région de la hanche. Un petit muscle. Vous [les journalistes] pourriez tous faire votre travail, mais un gardien de but professionnel est légèrement différent. Voilà la situation. Après la pause internationale, il sera de retour à 100%", a ajouté l'Allemand.

En revanche, Jürgen Klopp pourrait avoir une bonne nouvelle avec le retour de Jordan Henderson face à l'Atletico Madrid, tandis que Naby Keita pourrait également être de la partie : "Naby s'est entraîné. Jordan a une chance pour affronter l'Atletico Madrid mais pas face à Bournemouth". Le retour du capitaine des Reds ne sera pas de trop pour le club de la Mersey afin de ne pas échouer dans la quête au doublé en Ligue des champions.