Liverpool - Klopp aimerait voir Gerrard lui succéder

Sous contrat avec les Reds jusqu'en 2022, Jürgen Klopp a déjà son avis pour sa succession. Il verrait bien Steven Gerrard prendre les rênes du club.

Arrivé à l'automne 2015 sur les bords de la Mersey, Jürgen Klopp a ramené au premier plan de la scène britannique et européenne, avec en point d'orgue ce succès en finale de contre , en juin dernier (2-0). Sous contrat jusqu'en juin 2022 - soit pour encore trois saisons - l'entraîneur allemand commence déjà à penser à la suite.

De son côté, il a déjà évoqué la possibilité de prendre une année sabbatique quand il quitterait Liverpool. Et pour ce qui est de sa succession sur le banc des Reds, il a également sa petite idée. "Si on me demande qui devrait me succéder, je dirais Stevie [Steven Gerrard], a-t-il affirmé au magazine FourFourTwo. Je l'aide dans son apprentissage autant que possible."

Le retour d'une légende du club, partie en 2014 vers le en et qui officie aujourd'hui aux ne serait certainement pas pour déplaire aux fans de Liverpool.

En attendant, celui qui a été désigné meilleur entraîneur lors des trophées FIFA The Best ce lundi espère encore rapporter quelques titres dans le nord du Royaume, et notamment celui de champion d' , qui fuit le club depuis 1990. Une mission pour laquelle son équipe est bien lancée avec six succès en autant de journées - dont le dernier en date ce week-end à Stamford Bridge (2-1) - et cinq points d'avance sur son dauphin, .