Liverpool : Jürgen Klopp vole au secours d'Alexander-Arnold et ne comprend pas certaines critique

Jurgen Klopp a lancé une défense passionnée de Trent Alexander-Arnold, demandant s'il y avait déjà eu un arrière droit avec ses compétences "folles".

Trent Alexander-Arnold a tout du latéral moderne. Passeur hors-pair, contre attaquant phénoménal, l'international anglais affiche aussi les dérives des latéraux modernes, à savoir une défense parfois un peu légère. Un aspect du jeu qui lui coûte cher puisque le latéral droit de Liverpool n'a pas été sélectionné par Gareth Southgate avec l'Angleterre lors du rassemblement de septembre.

"C'est un joueur de classe mondiale"

Lors d'une conférence de presse vendredi, Jürgen Klopp a discuté de la récente omission d'Alexander-Arnold de la sélection anglaise, et a offert une réponse à ceux qui critiquent la défense du joueur de 23 ans : "Les compétences qu'il a, pour être influent en possession du ballon, pour un arrière droit, c'est fou. Je ne sais pas si nous avons déjà vu un arrière droit comme ça. Il passe ici, il passe là, il change de côté, il tire des coups francs, des corners, il prend des décisions intelligentes, des décisions rapides, toutes ces choses. C'est un joueur de football exceptionnel."

Jurgen Klopp défendu par une ancienne légende de Liverpool

"Honnêtement, je ne comprends pas. Est-ce qu'on accepte simplement qu'un talent de classe mondiale soit jugé sur la seule chose où il n'est pas tout à fait de classe mondiale comme dans d'autres domaines ? S'il n'était pas un bon défenseur, il ne jouerait pas. Il est impliqué dans tout et il s'en sort bien. Tout va très bien. Nous avons notre façon de faire, et s'il ne correspond pas à l'Angleterre, alors oui, c'est ça", a ajouté l'Allemand.

"Un choix facile pour l'Angleterre"

Jürgen Klopp a été encore plus loin dans sa thèse pour défendre son joueur : "Il y a tout le temps des histoires qui disent qu'il n'est pas un bon défenseur, mais ce n'est pas vrai. C'est un bon défenseur. Il ne défend pas toujours bien, c'est vrai aussi, mais c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est un jeune joueur, il a 23 ans. Il y a de la place pour l'amélioration, sans aucun doute, mais nous n'en discutons qu'au niveau où nous en discutons parce que son impact offensif est si extrême pour nous, [comme] il pourrait l'être pour chaque équipe dans le monde".

"De mon point de vue, c'est un choix facile pour l'Angleterre. Quelle que soit l'équipe que j'entraînerais en ce moment, je le signerais parce qu'il est exceptionnel. Est-il toujours exceptionnel ? Non. Mais le reste maintenant est que c'est le travail de Gareth Southgate de former une équipe", a conclu le technicien de Liverpool. Le message est passé, reste à savoir si le sélectionneur des Three Lions le prendra en compte en novembre prochain.

Alexander-Arnold a été déçu lors de la récente pause internationale après n'avoir pas été appelé par l'Angleterre lors de ses matchs de Nations League contre l'Italie et l'Allemagne. Après l'avoir écarté du groupe pour ces derniers matches avant la Coupe du monde, Gareth Southgate a laissé entendre que le joueur de Liverpool était "moins complet" que d'autres, notamment Kieran Trippier (Newcastle).

Non sélectionné pour l'Euro 2021, Alexander-Arnold va tenter de rebondir après cette déception personnelle suite à sa non convocation avec l'Angleterre. Le latéral droit des Reds doit désormais faire mentir son sélectionneur et aura l'occasion de le faire dès ce samedi puisque Liverpool accueille Brighton en Premier League samedi.