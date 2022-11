Liverpool : Jürgen Klopp sort du silence sur son avenir

Liverpool a connu un début de saison difficile et les propriétaires du club cherchent à vendre le club ce qui peut interroger sur l'avenir de Klopp.

Après la victoire de Liverpool au troisième tour de la Carabao Cup contre Derby mercredi soir, Klopp a été interrogé sur les histoires qui ont fait surface en début de semaine, suggérant que le club avait été mis en vente par FSG, qui a publié une déclaration confirmant qu'ils étaient ouverts à de nouveaux investissements après plus de 12 ans à la tête du club.

Klopp calme le jeu

Le patron des Reds a nié que la situation était similaire au rachat de Chelsea par le consortium Todd Boehly/Clearlake plus tôt cette année. Pour rappel, seulement deux mois après avoir racheté le club londonien le propriétaire américain a décidé de limoger Thomas Tuchel, qui avait pourtant remporté la Ligue des champions avec les Blues. Forcément, Jürgen Klopp a lui aussi été interrogé sur son avenir en cas de vente du club.

"Cela n'a aucun impact du tout. Pep Lijnders a dit à peu près tout ce qu'il avait à dire lors de la conférence de presse. Nous étions au courant depuis un peu plus longtemps, de leurs pensées, et je ne comprends pas à 100% pourquoi nous disons tous qu'il sera vendu. Ce que j'ai lu, c'est qu'ils recherchent des investisseurs et c'est logique. Une bonne idée, j'aime ça", a analysé l'Allemand.

Klopp refuse la comparaison avec Chelsea

"Cela n'a pas du tout perturbé la préparation. Les joueurs ne m'ont pas demandé mais s'ils veulent me demander, je peux tout leur dire. Pour moi, cela ne veut rien dire. Quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup la façon dont nous travaillons avec nos propriétaires, mais si cela devait changer, je resterais évidemment attaché au club. D'après ce que je sais, ils sont à la recherche d'investisseurs et je pensais que c'était logique", a ajouté Jürgen Klopp.

Concernant les comparaisons avec Chelsea, Klopp a ajouté : "Avant tout, Chelsea a été vendu, c'est comme ça que je le comprends. Ils (FSG) sont à la recherche d'investisseurs. La situation est complètement différente : Chelsea a dû être vendu parce que son propriétaire avait des problèmes. Je résume ainsi la situation : il y avait un peu d'urgence dans cette affaire. Nous n'avons pas cela ici - pas du tout. Pour moi, il est important que pendant que le processus - quel qu'il soit - se déroule, nous continuions à avancer et à planifier".

"Pour l'instant, il ne s'est rien passé"

"Sur le moment, il ne s'est rien passé. C'est juste une nouvelle que nous connaissions et personne n'a eu de crise cardiaque en apprenant la nouvelle et en se disant 'Oh mon Dieu, comment pouvons-nous continuer ? C'est une décision et c'est bien. Nous travaillons très étroitement avec FSG, c'était une excellente relation jusqu'à présent et cela ne changera pas. Quoi qu'il arrive, nous verrons et nous ferons face à la situation", a conclu l'entraîneur de Liverpool.

Il est entendu que FSG a fait appel aux géants bancaires Goldman Sachs et Morgan Stanley pour les aider dans leur recherche de nouveaux investissements, bien qu'il reste à voir s'ils vont poursuivre une vente pure et simple ou chercher à vendre une participation minoritaire dans le club. Les Reds disputeront leur dernier match avant la trêve durant la Coupe du monde lorsqu'ils accueilleront Southampton en Premier League samedi.