Liverpool : Jürgen Klopp est-il l'homme de la situation ? La réponse de Sadio Mané

L'attaquant du Bayern Munich observe de loin la saison cauchemardesque de Liverpool mais garde espoir pour son ancien club.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Pour ceux qui en doutaient encore, Sadio Mané était bel et bien un rouage essentiel du Liverpool de Jürgen Klopp. Le Sénégalais a quitté le navire des Reds l'été dernier pour donner un nouvel élan à sa carrière du côté du Bayern Munich. Après plusieurs saisons exceptionnelles, Liverpool s'est littéralement effondré cette saison.

"Klopp va ramener Liverpool vers le haut"

Les Reds vivent un véritable cauchemar et ont du mal à sortir de la tête de l'eau. De son côté, l'international sénégalais, qui revient de blessure après plusieurs mois d'absence, et son équipe du Bayern Munich sont en tête de la Bundesliga, alors que Liverpool se morfond à la sixième place, à six points des places qualificatives en Ligue des champions.

Un début de saison cauchemardesque a fait naître des rumeurs sur un éventuel limogeage de Jürgen Klopp, surtout lorsque la situation ne s'est pas améliorée en cours de saison et ce malgré le retour de blessures de quelques joueurs. Pour autant, Sadio Mané estime que le technicien allemand est toujours l'homme de la situation.

Liverpool encore en vie dans la course à la C1

"Liverpool va revenir. Je suis convaincu qu'ils vont surmonter cette situation", a déclaré le joueur de 30 ans dans une interview accordée au journal allemand Bild. "Ils ont eu de nombreuses blessures et des épreuves difficiles, mais Jurgen Klopp est définitivement l'homme de la situation. Il va ramener Liverpool vers le haut, dès cette saison - les joueurs l'aiment."

Alors que la ténacité et l'impitoyabilité de Mané ont manqué à Liverpool cette campagne - qui a marqué 120 buts et fourni 48 passes décisives en 269 apparitions sous la direction de Klopp - l'Allemand a depuis pris la parole pour affirmer son ambition à se mêler à la course au top 4 et pour envisager "un avenir ensemble" dans la Mersey.

La saison de Sadio Mané, quant à elle, a reçu un coup de pouce lors de la victoire 3-0 de dimanche contre l'Union Berlin. Le joueur de 30 ans a fait son retour sur le banc plus de trois mois après avoir contracté une blessure au mollet qui l'a privé de la Coupe du monde. Alors que les discussions se poursuivent en dehors du terrain sur un éventuel nouvel investissement dans le club, sur le terrain, l'équipe de Klopp sera en action dimanche, contre Manchester United en Premier League.