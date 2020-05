Liverpool - Dejan Lovren : "J'ai perdu de la masse dans mes jambes"

Confiné, le défenseur central de Liverpool tente tant bien que mal de rester au niveau physiquement. Mais rien ne remplace l'entraînement collectif...

Plus proche que jamais de décrocher son premier titre de Champion d' depuis 1990, avec 25 points d'avance sur le deuxième avant la trêve forcée par la pandémie de coronavirus, réalisait un exercice 2019-20 sous le signe de la confirmation, après avoir été sur le toit de l'Europe en 2019, lors de sa victoire en finale de la Ligue des Champions. Et Dejan Lovren, défenseur des Reds, admet avoir quelques difficultés à gérer cette situation...

"Pas de substitut à une séance d'entraînement en équipe"

Plus précisément, l'ancien de l'OL a concédé vivre assez mal le confinement. "Ce n'est pas facile car nous sommes enfermés dans nos maisons depuis 46 jours maintenant. L'aspect psychologique est le plus difficile à maîtriser. Je m'entraîne autant que possible, je tape un peu le ballon avec mon fils sur notre pelouse, mais l'entraînement sans l'équipe est totalement différent. J'essaie de rester motivé de toutes les manières possibles", a-t-il déclaré au quotidien Sportske Novisti.

S'il s'entretient physiquement, l'international croate, finaliste de la Coupe du Monde 2018 face aux Bleus, ne peut que constater une baisse de sa masse musculaire. "J'ai perdu de la masse dans mes jambes parce qu'il n'y a pas de substitut à une séance d'entraînement en équipe de 90 minutes". Les préparateurs physiques ne cessent de le répéter, si reprise il y a, celle-ci pourrait malheureusement entraîner une cascade de blessures du côté des joueurs professionnels...