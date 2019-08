Liverpool, Adrian se sent "prêt à jouer"

Touché à la cheville, le gardien, héroïque contre Chelsea, s'est montré optimiste pour tenir sa place ce samedi contre Southampton.

Le poste de gardien de but de est maudit. Il y a quelques saisons, les Reds étaient pénalisés par les mauvaises performances de ses gardiens avec notamment la double boulette de Loris Karius en finale de face au . Depuis, Liverpool a résolu ce problème en engageant Alisson Becker, mais cette saison ce n'est pas le niveau des portiers des Reds qui pose problème mais bel et bien leur état de santé.

Blessé lors de la large victoire contre Norwich en ouverture de la , Alisson Becker va manquer un mois de compétition, offrant ainsi la possibilité à Adrian d'avoir du temps de jeu. Titularisé lors de la Supercoupe d'Europe face à , le portier espagnol s'est mué en héros en arrêtant le dernier penalty de Tammy Abraham. Adrian a permis à Liverpool de remporter le titre mais ce dernier s'est blessé à la cheville lors des célébrations du titre sur la pelouse.

"Je suis très optimiste"

En conférence de presse, Jürgen Klopp a avoué que son gardien de but était incertain pour la rencontre face à Soutampton ce samedi : "Je ne comprends vraiment pas pourquoi (...) quand nous étions tous ensemble, un supporter a sauté par-dessus quelque chose, a été poursuivi par des agents de sécurité, a glissé et tapé la cheville d'Adrian. C'est fou. Jeudi, c'était gonflé. Aujourd'hui, il m'a dit que c'était mieux, beaucoup mieux qu'hier mais nous devons voir... Il n'aurait pas pu jouer directement après notre retour à Liverpool mais je l'ai vu, il est OK et ça a l'air d'aller mieux. La décision sera prise demain, il n'y a aucune chance de la prendre avant".

Le principal intéressé a pour sa part voulu rassurer les supporters de Liverpool. Sur le site officiel des Reds, Adrian s'est montré "optimiste" quant à sa participation au match face à ce samedi lors de la deuxième journée de Premier League : "Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C’était une situation étrange et étrange parce que nous célébrions entre nous et un gars a sauté de la foule et a commencé à courir. Je pense qu’il a glissé devant nous et avec la sécurité, il m’a fait un tacle sur le côté. C’était une situation un peu étrange, mais je me sens beaucoup mieux aujourd’hui et j’espère que je suis prêt pour demain".

"Je me sens prêt mentalement et j'espère aussi qu'aujourd'hui, avec le traitement de la cheville, tout ira beaucoup mieux. Mais je suis très optimiste concernant mes chances pour jouer demain", a conclu Adrian En cas d'absence du gardien espagnol, c'est Andy Lonergan, âgé de 35 ans, qui devra débuter dans les buts et assurer l'intérim.