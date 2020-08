OFFICIEL - Liverpool recrute le Grec Tsimikas

Comme annoncé la veille, Liverpool s'est attachée les services de l'arrière international grec Kostas Tsimikas. Ce latéral débarque de l'Olympiakos.

Kostas Tsimikas est devenu ce lundi première recrue estivale de . Le défenseur de l' s'est engagé en faveur Reds contre un montant de 13M€. Tsimikas a pu effectuer sa visite médicale et parapher ensuite son contrat. La durée du bail est de cinq ans. Il a aussi hérité du maillot numéro 21 chez les champions d' .

Un rêve qui se réalise pour Tsimikas

"Je suis très heureux, je suis très fier d’être ici. Pour moi, [c’est] le plus grand club du monde. C’est un honneur d’être ici et je ferai de mon mieux, a déclaré Tsimikas avec son nouveau maillot sur les épaules. La championnat ici, j'aime beaucoup. Je le regarde à la télé et j'ai toujours rêvé de venir jouer dans cette ligue depuis mon enfance. Avec beaucoup de travail et de concentration, et chaque jour en travaillant dur à l'entraînement, je peux être au plus haut niveau. [Je veux] atteindre [nos] objectifs, qui est de gagner à nouveau le championnat et aussi pour gagner la ."

Le joueur de 24 ans devrait occuper chez les champions d'Angleterre le rôle de doublure d'Andy Robertson au poste de latéral gauche. Lors de la précédente saison, l'Ecossais n'avait pas de remplaçant naturel. En cas de pépins, c'est James Milner qui dépannait à ce poste.

Les Reds avaient également étudié la possibilité d'enrôler Sergio Reguilon, qui a passé la saison dernière en prêt à Séville du et a été annoncé dernièrement comme cible de et d' . Mais, l'intérêt envers l'Espagnol ne s'est pas concrétisé.

Tsimikas ne sera pas le premier Grec à défendre les couleurs des sextuples champions d'Europe. Avant lui, Sotirios Kyrgiakos a joué à Anfield pendant deux saisons (2009-2011). Malgré la concurrence à son poste, il avait participé à 49 matches avec les Merseysiders.