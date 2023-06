Liverpool a-t-il trouvé son prochain ailier?

En recherche de nouveaux visages pour relancer un cycle, Liverpool aurait ciblé un ailier international pour son secteur offensif. Explications.

Suite au départ de Sadio Mané et Roberto Firmino, il ne reste désormais plus que Mohamed Salah parmi les trois légendaires de Liverpool. Un véritable changement de cycle pour les Reds qui doit s'accélérer à la suite de cette saison complètement manquée. Et après Alexis Mac Allister au milieu de terrain, Liverpool pourrait avoir trouvé un nouvel ailier pour concurrencer le très bon mais fragile Luis Diaz.

Un nouvel ailier à Liverpool?

Plombés par une saison complètement loupée, les supporters d'Anfield attendent de pied ferme un mercato très important pour restructurer une équipe en fin de cycle. Après avoir officialisé l'arrivée d'Alexis Mac Allister, attendu de longue date et demandé par l'ensemble des supporters, en provenance de Brighton, les Reds auraient ciblé un nouvel ailier pour gonfler le secteur offensif. L'objectif est de compenser les problèmes physiques réguliers de Luis Diaz et pouvoir laisser souffler Mohamed Salah de temps à autre.

Selon la Gazzetta dello Sport, c'est vers l'Italie que Liverpool aimerait se pencher, et la Juventus, en difficultés financières, plus particulièrement. Les dirigeants anglais auraient en effet ciblé Federico Chiesa et aimerait profiter de sa position de force pour se renforcer au rabais. Les Reds ont d'ores et déjà proposés 40M, bien en deçà des attentes juventines qui en demandent le double. Mais les difficultés financières des Bianconeri pourraient les forcer à accepter de brader leur international italien. En cas de blocage, Liverpool se pencherait vers Gabri Veiga du Celta Vigo.