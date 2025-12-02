Maroc - Comores : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le grand saut dans la compétition pour l'un des favoris ultimes. Ce mardi à 13h00 au Khalifa International Stadium de Doha, le Maroc entame sa Coupe Arabe face aux Comores. Une rencontre qui ressemble au choc des mondes entre une sélection marocaine bâtie pour le titre et une équipe comorienne qui vit un conte de fées. Mais attention, le favori arrive avec une aile plombée.

L'ambition marocaine douchée par la perte de Bencharki ?

L'objectif annoncé par le sélectionneur Tarik Sektioui est limpide : "Remporter le titre". S'appuyant sur l'ossature championne du CHAN et l'expérience des revenants Hamdallah et Tissoudali, le Maroc semblait armé pour écraser la concurrence. Mais la préparation a été assombrie par un coup dur majeur : le forfait pour ce début de tournoi d'Achraf Bencharki, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers. Sans son créateur et dynamiteur, et alors que le sujet Hakim Ziyech a été fermé à double tour par le coach, les Lions de l'Atlas devront prouver qu'ils ont les ressources collectives pour ne pas trembler d'entrée.

Getty Images

Les Comores, le miracle de Doha

En face, les Comores n'ont absolument rien à perdre. Qualifiés au terme d'un scénario "hallucinant" en barrages face au Yémen (remontada et victoire aux tirs au but), les Cœlacanthes disputent la première phase finale de Coupe Arabe de leur histoire. Dirigés par Hamada Jambay, ils misent sur une solidarité à toute épreuve et une défense compacte pour faire déjouer les pronostics. L'euphorie de leur qualification historique est leur meilleure arme face à la pression marocaine.

Le piège du premier match

Ce duel est le piège classique du début de tournoi. Le Maroc, qui a eu une préparation courte, doit éviter le retard à l'allumage face à un bloc comorien qui jouera sa vie sur chaque ballon. À quelques semaines de la CAN à domicile, une contre-performance ferait tache. Pour les Comores, c'est l'occasion rêvée de marquer l'histoire face à un géant continental.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc - Comores

La rencontre entre le Maroc et les Comores sera à suivre ce mardi 2 décembre 2025 à partir de 13h sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Horaire et lieu du match Maroc - Comores

Le match entre le Maroc et les Comores se tiendra ce mardi 2 décembre à partir de 13h, heure française, au Khalifa International Stadium de Doha.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc fait face à deux forfaits de poids pour débuter la compétition. Achraf Bencharki, ailier créatif d'Al Ahly, souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier confirmée et manquera les deux premiers matchs du tournoi, dont celui contre les Comores. Cette absence prive Sektioui d'une source majeure de créativité offensive. Youssef Mehri (RS Berkane), meilleur passeur du CHAN 2025, est également forfait complet en raison de blessure. Ces deux forfaits réduisent les options offensives disponibles d'entrée de tournoi et contraignent le sélectionneur à un plan de jeu adapté. Walid Azaro a été appelé en renfort pour compenser l'absence de Mehri. Malgré ces coups durs, le staff technique marocain reste concentré sur l'objectif prioritaire : décrocher une victoire d'entrée face aux Comores.

Pour ce match d'ouverture, Sektioui devrait s'appuyer sur une formation 4-3-3 misant sur la continuité du groupe champion du CHAN 2025. Salaheddine Chihab (MAS Fès) devrait garder les buts. En défense, on attend Hamza El Moussaoui, Anas Bach et Marouane Louadni aux côtés d'un quatrième défenseur central, avec possibilité d'une latéralisation. Le milieu de terrain s'organiserait autour du capitaine Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), cerveau du jeu marocain, accompagné d'Ayoub Khairi ou Khalid Aït Ouarkhane. En attaque, Abderrazak Hamdallah et Tarik Tissoudali devraient encadrer l'ailier disponible en l'absence de Bencharki. Cette composition privilégie l'expérience éprouvée et la technicité collective.

Infos sur l'équipe des Comores

Les Comores s'appuient sur une ossature solide menée par Ali Ahamada, ancien gardien du Toulouse FC (34 ans), qui apporte l'expérience européenne avec ses 23 sélections. La défense comptera largement sur Idris Mohamed, colosse aérien de 1m94 (Le Puy Foot 43), épaulé par des joueurs aussi de divisions françaises inférieures. Le milieu s'organise autour de Zainou-Dine Mohamed (champion N3 2025), orchestrateur du jeu comorien. L'attaque repose sur deux profils contrastés : Zaïd Amir (23 ans, ailier gauche d'Istres FC), héros de la qualification avec son doublé dramatique contre le Yémen, et Ibroihim Youssouf (30 ans), vétéran expérimenté des championnats africains (champion Mauritanie 2021, anciens passages en Namibie et Afrique du Sud). Hamada Jambay, ancien latéral de l'OM (1993-1999), dirige cette équipe avec une philosophie de compacité défensive extrême.

Jambay devrait aligner ses Cœlacanthes en 4-3-3 compact avec tendance au repli défensif ou 4-4-2 bloqué selon les besoins. Ali Ahamada garde les buts, tandis que Idris Mohamed occupe l'axe défensif central, flanqué de Karim Saïd Mohamed et de latéraux de National 2. Le milieu repose sur trois éléments : Zainou-Dine Mohamed comme régulateur, Abdele Wadide Hamada Nourou et un troisième élément pour la couverture. En attaque, Zaïd Amir à gauche affronte la profondeur, Ibroihim Youssouf ou un second attaquant en pointe. La formation s'orientera vers la domination défensive minimisant les espaces, forçant le Maroc à construire laborieusement. Les Comoriens privilégient le bloc compact (5-4-1 possible) et les transitions directes exploitant la vitesse de Zaïd Amir.

