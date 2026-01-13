Bayeux - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pas de place pour le repos Marseille. Quatre jours seulement après le Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, l’OM se retrouve déjà sur un autre terrain. Toujours sans victoire en 2026, l’Olympique de Marseille devrait profiter des 16es de finale de la Coupe de France contre Bayeux, pensionnaire de R1, pour rectifier le tir.

L’OM en quête de rédemption

Ébranlé par une fin de match douloureuse face au PSG, l’Olympique de Marseille n’a pas le loisir de s’attarder sur ses regrets. Direction la Normandie pour les 16es de finale de la Coupe de France, avec un déplacement périlleux sur le terrain de Bayeux (R1), où tout faux pas serait lourd de conséquences pour les hommes de Roberto De Zerbi. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais piégeuse dans l’esprit d’une compétition où les hiérarchies s’effacent souvent.

Encore marqué par l’issue cruelle du Trophée des Champions perdu aux tirs au but face au PSG, après une égalisation concédée dans les ultimes secondes (2-2), l’OM cherche avant tout à se reconstruire. « Le Trophée des champions m'a vraiment touché. Je m'en rappellerai toute ma vie. (…) La seule amélioration que je peux apporter ce sont le coeur et la détermination », confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse, lundi. Cette désillusion s’inscrit dans une période délicate, prolongée par une défaite au Vélodrome contre Nantes (0-2) en Ligue 1. Troisièmes du championnat à mi-saison, les Marseillais courent toujours après leur premier succès de l’année 2026. La Coupe de France apparaît donc comme un refuge autant qu’une obligation. Lors du tour précédent, les Olympiens avaient affiché leur sérieux en corrigeant Bourg-Péronnas (N1) sur un score sans appel de 6-0, une prestation référence qu’ils devront confirmer.

Bayeux, l’outsider sans complexe

De son côté, le Bayeux FC savoure une épopée déjà remarquable. Pensionnaire de Régional 1, le club normand s’est hissé jusqu’à ce stade en éliminant successivement Caen (N1) au 7e tour (3-2), puis Yvetot (R1) et Blois (N2). Un parcours retentissant qui contraste avec une situation plus modeste en championnat, où Bayeux occupe la 9e place de son groupe sur 12 équipes. Restant sur deux matches nuls face à Saint-Marcel (3-3) et Mondeville (1-1), les Normands n’ont plus rejoué depuis leur qualification obtenue le 20 décembre contre Blois. Face à l’OM, Bayeux s’avance sans pression, mais avec l’ambition de prolonger un rêve déjà bien ancré.

Horaire et lieu du match Bayeux - Marseille ?

La rencontre entre Bayeux et Marseille a sera à suivre ce mardi 13 janvier 2026 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Bayeux

Côté normand, l’entraîneur de Bayeux devrait s’appuyer sur sa formation la plus solide pour tenter de créer la sensation face à l’Olympique de Marseille. Lecanu est pressenti pour garder les cages, tandis que la défense pourrait une nouvelle fois s’organiser autour d’une charnière à trois avec Lefèvre, Jouan et le capitaine Delain. Offensivement, les espoirs bayeusains reposeront en grande partie sur Guillotte et Renaux, principaux détonateurs de l’épopée en Coupe de France. Tous deux ont trouvé le chemin des filets à deux reprises dans la compétition, avec une mention particulière pour Renaux, décisif lors de l’exploit contre Caen et encore buteur en 32es de finale, confirmant une efficacité croissante ces dernières semaines.

Infos sur l'équipe de l'OM

En face, l’OM se présente amoindri mais ambitieux. Roberto De Zerbi devra composer sans Nayef Aguerd, pilier défensif actuellement engagé à la CAN 2025 avec le Maroc. Le milieu Arthur Vermeeren, suspendu, manquera également à l’appel, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de huit buts toutes compétitions confondues, laissé au repos. L’incertitude demeure autour de Robinio Vaz, jeune révélation marseillaise déjà créditée de quatre réalisations en Ligue 1 et dont la présence dans le groupe reste à confirmer, alors que l’AS Rome suit son évolution de près. En revanche, Amine Gouiri, Hamed Traoré et Facundo Medina, longtemps éloignés des terrains, sont de retour et candidats à une place dans le onze. Mason Greenwood, meilleur réalisateur olympien avec 16 buts toutes compétitions confondues, apparaît comme l’atout offensif numéro un, lui qui a déjà marqué en Coupe de France et lors du dernier choc face au PSG. Dans les buts, la titularisation de Jeffrey De Lange, habituel doublure, est fortement envisagée.

La forme des deux équipes