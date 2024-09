Le PSG interdit de recrutement, la grande annonce !

Le Paris SG encourt une sanction particulièrement pénalisante s’il s’abstient de verser à Kylian Mbappé les 55 millions d’euros qu’il réclame.

Les mauvaises nouvelles se succèdent pour le PSG au sortir de la trêve internationale. Après avoir été enjoint par la commission juridique de la LFP de verser à Kylian Mbappé les 55 millions d’euros qu’il exige, le club de la capitale vient d’apprendre qu’il est susceptible d’être interdit de recrutement.

La LFP ne prévoit pas d’en rester là

D’après une information de L’Equipe, la Ligue de Football est libre d’infliger des sanctions au club de la capitale, sans attendre que l’affaire soit portée vers des instances juridiques souveraines, telles que la FFF, la FIFA ou même la justice française. Et parmi les punitions qu’elle envisagerait c’est d’interdire au PSG de recruter.

La LFP a prononcé jeudi soir son verdict à l’endroit des Parisiens et lui a fait savoir qu’ils avaient huit jours pour se soumettre à cette sentence, c’est-à-dire donner satisfaction à Mbappé par rapport à l’argent qu’il réclame. Cette nouvelle à peine tombée, la direction parisienne a elle indiqué, à travers un communiqué, qu’elle ne prévoyait absolument pas du tout de payer.

Le PSG dans de sales draps

En interne, Paris afficherait d’ailleurs une certaine confiance en expliquant que les arguments présentés à la commission juridique de la LFP, et qui n’ont pas été reçus, pourraient être plus entendables devant un tribunal. On répète aussi que le joueur « a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, ayant bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans à Paris. Le club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l’enceinte appropriée, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation ».

La position des Franciliens n’a donc pas changé d’un iota. Il n’empêche, et contrairement à ce qu’ils pensent, ils pourraient, aussi, être grandement perdants dans cette affaire. Au-delà des réperçussions sur leur image, c’est tout le secteur sportif qui risque de pâtir de ce bras de fer si jamais la LFP venait effectivement à prononcer une interdiction de recrutement à son secteur. Ce qui, rappelons-le, serait tout sauf une première.