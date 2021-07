En concurrence depuis deux décennies sur le terrain, Messi et Cristiano Ronaldo se battent également sur les réseaux sociaux.

Depuis plus de quinze ans, la question de savoir qui de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde cristallise les conversations. Les deux prodiges du football se tirent la bourre et se lancent des défis bien malgré eux. Que ce soit au nombre de titres de champions, au nombre de Ligue des Champions ou de Ballon d’Or, l’Argentin et le Portugais ne se lâchent pas.

En dehors des terrains, c’est bien évidemment autre chose. D’un côté, Cristiano Ronaldo très présent sur les réseaux sociaux, et businessman assuré. De l’autre, Lionel Messi, beaucoup plus discret sur sa vie privée mais tout aussi suivi sur les réseaux sociaux.

En témoigne son image, publiée il y a une semaine sur Instagram, dans la foulée de sa victoire avec l’Argentine, en Copa Amrica. Elle montre un Lionel Messi, tout sourire, enlaçant le trophée de son bras gauche. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle a généré plus de 20 millions de « j’aime », venus de partout. Et notamment de certains de ses propres partenaires.

Des chiffres impressionnants qui permettent au sextuple Ballon d’Or de s’offrir un nouveau record au nez et à la barbe de son rival de toujours. En février 2020, Cristiano Ronaldo avait créé le buzz avec une photo de ses 35 ans qui était devenue le cliché le plus liké de l’histoire pour un athlète sur Instagram.

C’est désormais du passé puisque Messi en est désormais le propriétaire avec ce cliché le plus aimé de l’histoire pour un sportif, qu’importe le réseau sociaux. Il faudra encore attendre un peu pour être la photo la plus aimé et battre le fameux oeuf et ses 55 millions de « j’aime » !