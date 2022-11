Lionel Messi prendra-t-il sa retraite avec l'Argentine après la Coupe du monde 2022 ? Un compatriote se prononce

On a dit que la Coupe du monde 2022 serait la dernière de Lionel Messi, mais Mac Allister a donné son point de vue sur l'avenir de son compatriote.

Lionel Messi court toujours après un sacre en Coupe du monde. Du haut de ses 35 ans, l'attaquant argentin, auteur d'un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain après un premier exercice décevant dans la capitale française, va probablement disputer sa dernière chance de soulever la Coupe du monde durant sa carrière en ce mois de novembre au Qatar.

"Ne pas penser au départ de Messi"

L'Argentine n'a pas été en mesure d'offrir une couronne mondiale à son capitaine star, avec un dernier échec en finale en 2014, mais elle aura une nouvelle chance de décrocher le prix ultime au Qatar. Ce tournoi pourrait être la tournée d'adieu de Messi avec son pays, mais ceux qui travaillent aux côtés du septuple Ballon d'Or sont impatients de voir un grand joueur de tous les temps renoncer à se consacrer entièrement à son club à 35 ans.

Le meneur de jeu de Brighton, Mac Allister, qui jouera aux côtés de Messi au Moyen-Orient, a déclaré à Albion TV au sujet de l'avenir sur la scène internationale de l'emblématique argentin : "Nous ne voulons pas qu'il quitte l'équipe nationale. Il est très important pour nous, pour le pays. Nous espérons donc qu'il ne prendra pas sa retraite. Il vaut mieux ne pas penser à Messi qui quitte l'équipe nationale".

"Nous voulons soulever la Coupe du monde"

L'Argentine n'a pas soulevé la Coupe du monde depuis l'époque de Diego Maradona en 1986, mais elle est déterminée à mettre un terme à cette série stérile, et Mac Allister a ajouté : "Nous allons essayer de faire de notre mieux pour soulever cette Coupe du monde. Nous voulons toujours être champions et cela doit être notre mentalité".

"Nous savons que les gens sont excités en Argentine parce que nous avons le meilleur joueur du monde, parce que nous avons de très bons joueurs et une très bonne équipe", a conclu le milieu de Brighton. L'Argentine, emmenée par Messi, entamera sa campagne de Coupe du monde 2022 contre l'Arabie saoudite mardi, avant d'affronter le Mexique et la Pologne dans les autres rencontres du groupe C.