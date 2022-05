Lionel Messi et le PSG se réveillent

Mieux vaut tard que jamais. A une journée de la fin du championnat, Lionel Messi a réussi son premier doublé en Ligue 1. L’Argentin s’est réveillé en même temps que son équipe à l’occasion d’une visite à la Mosson. En verve, il a inscrit deux des quatre buts du PSG contre Montpellier (4-0).

Messi avait déjà inscrit des doublés avec l’équipe francilienne. Mais c’était en Ligue des Champions, lors des oppositions contre Bruges et Leipzig.

Messi redevient Messi

L’Argentin n’a eu besoin que de vingt minutes pour réussir cette performance (6e et 20e). Et c’était à chaque fois sur des « assists » de son compère d’attaque, Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs fini avec trois gestes décisifs en transformant un pénalty en fin de match. L’autre but des champions de France a été l’œuvre d’Angel Di Maria.

Même si ce n’était que le MHSC en face et qu’il n’y a plus rien à jouer cette saison, le septuple Ballon d’Or a de quoi être soulagé avec ce doublé réussi. Il fallait voir son sourire et sa joie lors de ses célébrations pour deviner que ses réalisations ne comptaient pas vraiment du beurre.

Il en est à six buts en Ligue 1

Avec ses deux pions, il en est désormais à 6 buts inscrits en Ligue 1 (en 25 matches joués). C’est très loin des standards habituels, mais ça rehausse quelque peu son bilan. Il peut d’ailleurs espérer faire mieux que le total de 6 buts réalisé lors de sa première campagne complète chez les pro (2005/06).

Il reste un match pour Messi pour tenter d’améliorer ses statistiques. Ça sera contre le FC Metz samedi prochain au Parc des Princes.