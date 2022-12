Lionel Messi élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2022

Le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde 2022 (Ballon d'or Adidas) a été attribué à Lionel Messi.

Vainqueur de la Coupe du monde 2022 en battant la France, Lionel Messi a été élu Ballon d'or Adidas, le nom officiel du prix du meilleur joueur de la compétition.

Lionel Messi a marqué la compétition de son empreinte avec 7 buts (dont un doublé en finale) et 3 passes décisives. Il est le premier joueur à recevoir deux fois ce prix. Il avait déjà été récompensé en 2014 lors de la finale perdue par l'Argentine face à l'Allemagne.

Le palmarès du Ballon d'or Adidas (meilleur joueur) de la Coupe du monde (prix décerné depuis 1982)

• 1982 : Paolo Rossi (Italie)

• 1986 : Diego Maradona (Argentine)

• 1990 : Salvatore Schilacci (Italie)

• 1994 : Romario (Brésil)

• 1998 : Ronaldo (Brésil)

• 2002 : Oliver Kahn (Allemagne)

• 2006 : Zinédine Zidane (France)

• 2010 : Diego Forlan (Uruguay)

• 2014 : Lionel Messi (Argentine)

• 2018 : Luka Modric (Croatie)

• 2022 : Lionel Messi (Argentine)

Parmi les lauréats, seuls Paolo Rossi, Diego Maradona ont remporté la Coupe du monde. Les autres ont tous échoué en finale ou en demi-finale (Schilacci, Forlan).

Enzo Fernandez meilleur jeune, Emiliano Martinez meilleur gardien

Hormis le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde 2022, d'autres récompenses individuelles ont été attribuées.

Le Gant d'or, prix du meilleur gardien de but de la Coupe du monde 2022 a été décerné à Emiliano Martinez. Le gardien de l'Argentine a remporté la Coupe du monde et a été décisif lors des tirs au but en quart de finale face aux Pays-Bas puis face à la France en finale.

Palmarès du Gant d'or (meilleur gardien) de la Coupe du monde (prix décerné depuis 1994)

• 1994 : Michel Preud'homme (Belgique)

• 1998 : Fabien Barthez (France)

• 2002 : Oliver Kahn (Allemagne)

• 2006 : Gianluigi Buffon (Italie)

• 2010 : Iker Casillas (Espagne)

• 2014 : Manuel Neuer (Allemagne)

• 2018 : Thibaut Courtois (Belgique)

• 2022 : Emiliiano Martinez (Argentine)

Le prix du meilleur jeune joueur de la compétition a été décerné à l'Argentin Enzo Fernandez (21 ans) et qui a remporté la Coupe du monde. Lors de la finale, il fêtait seulement sa 10e cape avec l'Albiceleste.

Palmarès du meilleur jeune joueur de la Coupe du monde (prix décerné depuis 2006)

• 2006 : Lukas Podolski (Allemagne)

• 2010 : Thomas Müller (Allemagne)

• 2014 : Paul Pogba (France)

• 2018 : Kylian Mbappé (France)

• 2022 : Enzo Fernandez (Argentine)