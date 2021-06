Lionel Messi : "C'est le moment de faire un coup"

Lionel Messi est déterminé à oublier les échecs passés et à, enfin, remporter un titre majeur avec l'Albiceleste lors de cette Copa America 2021.

Lionel Messi, le capitaine de l'Argentine, a estimé dimanche, lors d'une conférence de presse virtuelle, que son équipe proposait désormais un style de jeu clairement identifiable et que la Copa America 2021 représentait une bonne occasion de surprendre la concurrence. "Même si des jeunes sont arrivés, je crois que l'idée et le style de jeu sont assez clairs. Je crois que c'est le moment de faire un coup et cette Copa en offre une grande possibilité", a d'abord confié le joueur du FC Barcelone.

"Nous savons que ce sera un tournoi spécial, différent, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes prêts pour la compétition", a ajouté le sextuple Ballon d'Or, avant de revenir sur ses différents échecs avec la sélection argentine. Pas de quoi entamer son désir d'enfin corriger cette anomalie...

"Mon plus grand rêve est d'obtenir un titre avec la sélection argentine"

"Je suis toujours disponible pour essayer de faire partie de l'équipe nationale et donner le meilleur de moi-même, parce que mon plus grand rêve est d'obtenir un titre avec la sélection argentine. J'ai été proche plusieurs fois mais ça ne s'est pas fait. Je vais continuer à essayer de le décrocher tant que je le pourrai, jusqu'à ce que j'y arrive", a promis le maître à jouer de l'Albiceleste, à qui il est souvent reproché de ne pas avoir la même influence en sélection qu'en club, où il a tout gagné avec Barcelone.

Premier match pour l'Argentine, un affrontement périlleux face au Chili. "C'est important de commencer avec les trois points, ça donne de la tranquillité pour la suite. Nous savons que ce sera difficile, nous allons retrouver le Chili, nous nous connaissons bien et c'est un adversaire très dur que nous allons rencontrer", a-t-il expliqué.

Pour rappel, le 3 juin dernier, l'Argentine avait été tenue en échec à domicile par le Chili (1-1), en qualifications au Mondial 2022. Les deux formations vont donc se retrouver moins de trois semaines plus tard, dans le groupe A de la Copa, aussi composé du Paraguay et de la Bolivie, qui s'affrontent mardi soir à Goiania.