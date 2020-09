Lionel Messi au PSG ? Ça a titillé Leonardo !

Le PSG pouvait-il recruter Lionel Messi ? Leonardo a répondu sur le plateau du Canal Football Club.

Lionel Messi sera un joueur du lors de la saison 2020-2021. L'Argentin souhaitait pourtant quitter le Barça comme il l'a affirmé à Goal.

Invité du Canal Football Club, Leonardo a été interrogé afin de savoir si le PSG avait tenté de recruter la Pulga : « Aujourd'hui quand on pense à la situation financière c'est compliqué. Quand on nous dit Messi veut partir, ça nous a titillés. Tu te dis putain, est-ce que ce sera possible ? Ce sont des joueurs complètement hors de n'importe quelles discutions. Je ne sais pas, Beckham a fini à Paris, Messi qui finit à Paris, je ne sais pas. Est-ce qu'on s'est renseigné ? Le football à la fin, tout le monde est assis à la table, tout le monde sait tout, et ça avance. »