L’Inter piste le Serbe Milenkovic

Le défenseur de la Fiorentina, Nikola Milenkovic, serait dans le collimateur de l’Inter Milan d’après la presse italienne.

L’ cherche à se renforcer défensivement en vue de la prochaine campagne. Parmi les éléments que les Lombards ont en vue, il y a l’excellent arrière de la , Nikola Milenkovic. Selon le site Calcio , une offre pourrait bientôt être transmise par les dirigeants nerazzurri dans l'optique d’un transfert.

Un duel avec le rival de Milan pour sa signature ?

Sur ce dossier, l’Inter est en concurrence avec son voisin, l’ . Cela étant, les Rossonerri devraient avoir du mal à s'aligner sur le prix exigé par la Viola. Celui-ci est de l’ordre de 40M€. L’Inter, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, peut se permettre un tel investissement.

Agé de 22 ans, Milenkovic évolue à la Viola depuis 2017. Dans l’élite italienne, il totalise 87 matches et 8 réalisations. Sa progression depuis son arrivée du Partizan est admirable, et elle pourrait donc le mener vers un club plus huppé et qui dispute les premiers rôles dans ce championnat.

Pour rappel, l’Inter s’est déjà offert un renfort depuis l’entame du mercato. Les Nerazzurri se sont attaché définitivement les services de l’ailier chilien Alexis Sanchez. Le Français Tanguy Ndombélé (Tottehham) est aussi susceptible de les rejoindre cet été.