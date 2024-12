Lille - Sturm Graz (3-2), les Dogues ne lâchent rien

Lille vs Sturm Graz

Lille s’impose face à Sturm Graz (3-2) dans un match intense, et valide son ticket pour les playoffs de la Ligue des Champions.

Le LOSC a souffert mais s’est imposé contre Sturm Graz (3-2) pour assurer sa qualification au prochain tour de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir au Stade Pierre Mauroy, les hommes de Bruno Genésio ont d’abord montré leur supériorité en menant 2-0 grâce à un match bien maîtrisé. Mais un relâchement en début de seconde période a bien failli leur coûter cher face à une équipe autrichienne déterminée.

Osame Sahraoui, excellent sur son aile gauche, a ouvert le score à la 37e minute après un superbe exploit individuel. Juste avant la pause, Mitchell Bakker a doublé la mise sur une frappe croisée (45e). Le LOSC semblait alors avoir le match en main, malgré une occasion manquée de Jonathan David à la demi-heure de jeu et un penalty annulé plus tôt.

Un passage à vide, puis une réaction salvatrice

Mais les Dogues ont été rattrapés à partir de la fin du premier acte. En l’espace de trois minutes, Otar Kiteishvili (45e) et Mika Biereth (47e) ont surpris Lucas Chevalier, relançant complètement Sturm Graz. Face à la pression, les Lillois ont dû batailler pour reprendre l’avantage.

C’est finalement Hákon Haraldsson qui a libéré les siens à la 81e minute. Servi par Jonathan David, l’Islandais a décoché une frappe puissante en pleine lucarne, laissant le gardien autrichien Daniil Khudyakov impuissant malgré plusieurs parades spectaculaires.

Le LOSC peut regarder vers l’avenir

Avec cette victoire, Lille signe son quatrième succès en six matches de Ligue des Champions. Ce résultat garantit leur place en playoffs, à l’image du Stade Brestois, également qualifié. Si Sturm Graz a vendu chèrement sa peau, les efforts et la persévérance des Dogues ont fini par payer, pour le plus grand bonheur des supporters du Stade Pierre Mauroy.

Lille devra toutefois tirer des enseignements de ce match pour éviter de reproduire ce type de relâchement au prochain tour. En février, les Dogues auront un nouveau défi à relever pour poursuivre leur aventure européenne.