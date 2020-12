Lille-PSG (0-0) : Kimpembe, quel soldat !

En réalisant un sauvetage exceptionnel alors qu'il était touché à la cuisse droite, Presnel Kimpembe a signé le geste de la soirée dimanche à Lille.

C'est un geste dont on se souviendra. Le sacrifice d'un homme qui, alors qu'il était sur une jambe, est venu sauver le PSG d'un tacle rageur à la 78e minute, ce dimanche à Lille (0-0) . Cet homme, c'est Presnel Kimpembe. Touché à l'arrière de la cuisse droite au départ d'un contre orchestré par les Dogues, 'Presko' est venu tacler le ballon dans les pieds de Burak Yilmaz, annihilant d'un coup sec la situation de but.

Son geste est d'autant plus héroïque que la défense parisienne avait laissé un boulevard aux attaquants lillois, partis à la conquête de la cage gardée par Keylor Navas. Sur cette action, Kimpembe était seul. Seul contre quatre adversaires ! L'international français a dû s'arracher pour revenir sur Yilmaz à la course, faisant huit pas (rien que ça !) après avoir ressenti un coup de poignard dans sa cuisse.

Alors, évidemment, il y a eu de la casse. Une fois son tacle réalisé, Kimpembe s'est écroulé, piquant sa tête dans le gazon en se tenant la cuisse. Ses partenaires sont venus aux nouvelles, le félicitant tout en réclamant la venue du staff médical qui lui a permis de regagner le bord du terrain en boitant, mais avec le sentiment du devoir accompli. Car oui, sur ce coup-là Kimpembe était en mission. Celle de sauver le navire Paris SG.

Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son joueur en conférence de presse : "C'était une grande occasion. Kimpembe a peut-être sauvé notre match sur ce coup-là. J'espère qu'il n'est pas trop blessé mais il a été décisif c'est clair."

Comment dire le contraire ? Dimanche soir, il est évident que Kimpembe a sauvé le PSG d'une possible défaite face au leader de . Il a peut-être aussi évité un hiver plus que périlleux à Thomas Tuchel qui se serait soudainement retrouvé dans l'oeil du cyclone avec une nouvelle défaite face à l'un des gros du championnat. Kimpembe est un soldat, un guerrier, un joueur qui a passé un sérieux cap malgré le contexte peu banal, et délicat, de cette année 2020.

Il va maintenant chercher à retrouver la plénitude de ses moyens physiques, puisque comme indiqué par L'Equipe, les premiers examens ont révélé une lésion aux ischio-jambiers pour Kimpembe qui devrait rater a minima trois semaines de compétition. Son année est terminée et Paris croise les doigts pour qu'il soit rétabli au plus vite, surtout que le Trophée des Champions face à l'OM se rapproche à grands pas. Il se disputera le 13 janvier à Lens.

Benjamin Quarez, au Stade Pierre Mauroy.