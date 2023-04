Lille – Lorient : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lille-Lorient.

Deux équipes en forme

La rencontre entre Lille (6e avec 49 points) et Lorient (8e avec 44 points) verra s'opposer deux équipes actuellement en forme. Les Dogues sont invaincus depuis quatre journées (2 victoires et 2 nuls) tandis que les Merlus restent sur trois matches sans défaite (1 victoire et 2 nuls).

Une des deux séries pourrait s'arrêter puisque les deux clubs partagent rarement les points ces dernières saisons (voir les statistiques en bas de l'article pour plus de précision).

Date, horaire et lieu de Lille-Lorient

Date Dimanche 2 avril 2023 Ville Villeneuve-d'Ascq (France) Stade Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy Heure du coup d'envoi 13h00 heure française Compétition 29e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Jérémie Pignard (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lille-Lorient ?

En France, la rencontre entre Lille et Lorient sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lille-Lorient

En France, il sera de possible de voir le match Lille-Lorient en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lille-Lorient

Pour cette rencontre, le LOSC enregistre le retour de Bafodé Diakité, touché aux ischio-jambiers lors de la victoire contre Brest (2-1), le 24 février dernier.

Le latéral gauche Ismaily devra en revanche encore patienter mais son retour est espéré pour la prochaine journée. Paulo Fonseca sera également privé de Tiago Djalo dont la saison est déjà terminée après son opération du genou (rupture des ligaments croisés), début mars.

Paulo Fonseca a par ailleurs annoncé que Timothy Weah était opérationnel après avoir été victime d'une commotion contre Toulouse le 18 mars.

Du côté de Lorient, Montassar Talbi, ménagé cette semaine en raison d'une douleur au genou pourra tenir sa place selon entraîneur, Régis Le Bris. Il en va de même pour Bamo Méité après une alerte à l'entraînement jeudi.

Le Bris sera cependant privé de plusieurs joueurs : Gédéon Kalulu (blessé), Igor Silva (suspendu), Bonke Innoncent (reprise) et Yvon Mvogo (blessé).

L'équipe probable de Lille : Chevalier - Weah, Fonte, Alexsandro, Gudmundsson - André Gomes, Angel Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David. L'équipe probable de Lorient : Mannone - Le Bris, Talbi, Méité, Le Goff - Abergel - Faivre, Makengo, Le Fée, Cathline - Dieng.

Les statistiques à connaître avant Lille-Lorient

● Aucun des 16 derniers matches de Ligue 1 entre Lille et Lorient n'a débouché sur un score de parité (10 victoires lilloises, 6 succès lorientais), le dernier nul remontant au 24 septembre 2011 dans le Nord (1-1).

● Lille n'a perdu que 2 de ses 14 matches à domicile en Ligue 1 contre Lorient (9 victoires, 3 nuls) : le 9 août 2009 (1-2) et le 4 février 2017 (0-1).

● Lille n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), c'était le 19 février à Paris (3-4).

● Lorient est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), après avoir perdu 4 de ses 7 précédents (2 succès, 1 nul). C'est sa plus longue série sans défaite dans l'élite depuis septembre-octobre 2022 (8).

● Lille reste sur 11 matches sans défaite à domicile en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls), sa meilleure série sur une même saison depuis 2010/11 (14 – 11 victoires, 3 nuls).

● Lorient n'a gagné aucun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 défaites suivies de 2 nuls), après avoir remporté 4 des 6 précédents (2 nuls). C'est la plus longue série sans succès des Merlus hors de leurs bases dans l'élite depuis novembre 2020-février 2022 (28).

● Lorient n'a récolté que 29 cartons en Ligue 1 cette saison (27 jaunes et 2 rouges), c'est au moins 11 de moins que toute autre équipe. A l'inverse, Lille a reçu 61 cartons (60 jaunes et 1 rouge) – seul Ajaccio (65) en a pris davantage en L1 2022-2023.

● Lille a marqué 7 buts à partir de la 85e minute en Ligue 1 cette saison – dont les 2 contre Toulouse lors de son dernier match le 18 mars –, seul Paris (10) fait mieux.

● Benjamin André, qui pourrait fêter sa 150e apparition avec Lille toutes compétitions confondues sur cette rencontre, est le milieu de terrain ayant effectué le plus de passes vers l'avant en Ligue 1 cette saison (529).

● Enzo Le Fée (Lorient) est le milieu de terrain ayant progressé balle au pied vers l'avant sur la plus longue distance en Ligue 1 cette saison (3414 mètres), loin devant son dauphin au classement (Youssouf Fofana de Monaco, 2469 mètres).

