Lille – Lens : Les Dogues s’adjugent le derby du Nord (2-1)

Lille et Lens s’affrontaient vendredi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Score final, 2-1.

Le LOSC recevait le RC Lens vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Dans ce derby du Nord pratiquement à sens unique, ce sont les Dogues qui repartent avec le sourire aux lèvres contrairement à des Sang et Or qui auront manqué leur match.

Les Dogues surprennent Lens d’entrée

Ce derby du Nord démarrait timidement avec les deux équipes qui donnaient l’impression de vouloir faire un round d’observation. Mais cela ne durait pas longtemps puisque les Dogues lançaient rapidement les hostilités. Servi par Bentaleb, Edon Zeghrova s’imposait face aux défenseurs lensois avant de fusiller Brice Samba d’une frappe limpide (1-0, 9e). Douchés, les Sang et Or tentaient de répondre dans la foulée avec Sotoca qui adressait un centre à Pereira Da Costa mais la volée de ce dernier passait au-dessus des cages de Lucas Chevalier (13e).

Lille reprenait ensuite le ballon et insistait sur le camp lensois mais Haraldsson (15e) et Jonathan David (22e, 27e) auront moins de réussite que Zeghrova. Lens était malmené dans cette première mi-temps et aurait même pu rentrer aux vestiaires en infériorité numérique si l’arbitre, Willy Delajod, n’avait pas annulé le carton rouge accordé à Facundo Medina après consultation de la vidéo assistance (34e).

Lille récidive, Lens se réveille trop tard

Au retour des vestiaires, la pression n’a pas changé de camp avec des Dogues toujours aussi dangereux. Jonathan David (55e) et Zeghrova (57e) manquaient coup sur coup de faire le break même si le Canadien a été signalé hors-jeu. Lille parvenait enfin à faire le break grâce à…Zeghrova qui était à la retombée d’un ballon repoussé par Samba après une frappe de Gudmunsson (2-0, 60e). Après quelques minutes de laxisme encore, Lens se réveillait enfin de sa léthargie.

C’est Florian Sotoca qui lançait la révolte avec un coup de tête sur corner que Chevalier détournait avec succès (75e). Le gardien français aura moins de réussite lors de son face à face avec Elye Wahi qui relançait le suspens dans les dernières minutes (2-1, 78e). Lens ne parvenait cependant pas à égaliser et s’inclinait dans ce derby du Nord. Lille (46pts) remonte à la 3e place et met la pression sur Brest (2e, 47pts) alors que Lens (6e, 42pts) reste sous la menace de l’OM (7e, 39pts).