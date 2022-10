Lille - Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match du Derby du Nord

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lille-Lens.

C'est le célèbre derby du Nord qui clôture la 10e journée de Ligue 1. Le LOSC, 7e du classement avec 14 points avant cette journée reçoit le RC Lens, 4e avec 21 points. Ce sera la 116e fois, toutes compétitions officielles confondues, que les deux clubs voisins et rivaux vont s'affronter.

DATE, HORAIRE ET LIEU DE LILLE-LENS

Date : Dimanche 9 octobre 2022

Ville : Villeneuve-d'Ascq (France)

Stade : Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 10e journée de la Ligue 1 Uber Eats 2022-2023

Sur quelle chaîne voir le match Lille-Lens ?

En France, la confrontation entre le LOSC et le RCL sera diffusée sur Prime Video. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45.

LE STREAMING POUR VOIR LE MATCH LILLE-LENS

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Video.

LILLE-LENS : L'AVANT-MATCH

Les joueurs disponibles, blessés ou suspendus pour Lille-Lens

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca n'enregistre qu'un seul forfait : celui d'Alan Virginus qui s'est entraîné à part ce samedi, au Domaine de Luchin. En revanche, Edon Zhegrova et Rémy Cabella ont fait leur retour dans le groupe.

De son côté, Franck Haise, aura tout son groupe à sa disposition, à l'exception de Jonathan Gradit (fracture de la clavicule), qui a repris la course, et Gaël Kakuta, parti mercredi à Amiens.

Les équipes probables

Lille OSC : Chevalier – Diakité, Fonte (cap.), Djalo, Ismaily – André, Angel Gomes ou André Gomes – Ounas, Cabella ou Angel Gomes, Bamba – David.

RC Lens : B. Samba – M. Haïdara, Danso, Medina – Cabot, Abdul Samed, S. Fofana (cap.), D. Machado – Sotoca, Openda, Pereira Da Costa.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs

Paulo Fonseca (entraîneur du LOSC) : « Je sais qu'il y a une grosse rivalité entre Lille et Lens, j'ai connu des gros matchs comme ça entre la Roma et la Lazio. Je comprends l'engouement lié à cette rivalité. Je suis sûr que ce sera un très beau spectacle pour tout le monde. Je dois l'admettre, je trouve que Lens est l'une des meilleures équipes de France, avec une identité de jeu particulière, des idées très claires et aussi beaucoup de stabilité. Quand on a le même coach depuis trois-quatre ans, c'est que l'équipe tourne bien. Lens met beaucoup d'intensité dans ses matchs. Je reconnais que c'est une équipe de qualité. Nous voulons dominer le match et les presser. Les gens verront du spectacle. Les deux équipes ont leur identité propre et voudront gagner. »

Franck Haise (entraîneur du RC Lens) : « On n'a pas l'étiquette de favori quand on se déplace à Lille. On doit être dans la continuité et se donner les moyens d'être performants. »

Seko Fofana (milieu et capitaine du RC Lens) : « On sait à quel point c'est important pour les supporters. Pour moi, personnellement, ça reste un match comme un autre. On sait quel impact ça peut avoir si on gagne ce match, on l'a vu la saison dernière. On a confiance en nous, j'ai foi en l'équipe, on s'est préparé au mieux pour ce match. J'espère que ce sera un grand soir. Tout le monde sait l'importance d'un derby, même les nouveaux. C'est à nous de faire simple, de ne pas non plus se prendre la tête, c'est un match comme les autres, même si les supporters seront très contents en cas de victoire. À nous de pas tomber dans le piège comme lors de ma première saison où on a tellement voulu bien faire que ça ne s'est pas bien passé. »

LES STATISTIQUES À CONNAITRE AVANT LE DERBY DU NORD

● Lille reste sur 2 défaites contre Lens en Ligue 1 (0-1 à l'extérieur en septembre 2021, 1-2 à domicile en avril dernier). Les Dogues n'ont plus perdu 3 fois de suite contre les Sang et Or dans l'élite depuis 1976-1979 (4).

● Lille et Lens vont s'affronter à 3 reprises toutes compétitions confondues sur une même année civile pour la première fois depuis 2005. Cette année-là, les Dogues étaient restés invaincus (2 victoires, 1 nul), alors qu'ils affichent déjà un revers en 2022 (en Ligue 1 en avril) et un nul (2-2 en Coupe de France en janvier et une élimination aux tirs au but).

● Lille a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (15 au total, 2.5 en moyenne), le LOSC n'a plus connu pire série depuis décembre 2017-août 2018 (12 matches).

● Lens est invaincu lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls) et n'a plus fait mieux depuis août 2005-janvier 2006 (10).

● Jonathan Bamba (Lille) est le joueur (hors défenseur) qui cumule la plus grande distance balle au pied vers l'avant en Ligue 1 cette saison (1059 mètres). Tous postes confondus, c'est le Lensois Facundo Medina (1531) qui truste le haut de ce classement.

● Les 2 meilleurs buteurs de Lens ont marqué un total de 10 buts en Ligue 1 cette saison (6 pour Sotoca, 4 pour Openda), seul le PSG fait plus (16 pour le duo Mbappé-Neymar, 8 buts chacun).

● Lille est le seul adversaire contre lequel le joueur de Lens Przemyslaw Frankowski a marqué plus d'un but en Ligue 1 (2, en 2 rencontres). Il est le seul joueur actuel du RCL ayant déjà marqué lors du derby en L1, mais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2022-2023.