Lille, Galtier répond à Mbappé

L'entraîneur du LOSC a réagi aux propos de Kylian Mbappé qui a clamé haut et fort que le PSG "a perdu le titre" et que Lille ne l'a pas gagné.

Deux matches séparent Lille d'une magnifique histoire et d'une magnifique saison. Le LOSC est en tête du championnat de France devant le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et Neymar, demi-finaliste de la Ligue des champions. Les Dogues n'ont besoin que de quatre points lors des deux dernières journées de championnat après le faux pas du club de la capitale sur la pelouse du Stade Rennais le week-end dernier.

Et le LOSC aura à coeur d'y parvenir. Encore plus après la déclaration de Kylian Mbappé qui a fait beaucoup de bruit. "Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné", a indiqué l'international français au micro d'Eurosport après le succès en demi-finale de Coupe de France contre Montpellier.

Dans la foulée, face à l'incompréhension provoquée par ses propos, Kylian Mbappé les a clarifiés dans un post sur Instagram : "Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables. Ce qui m'importe, c'est d'aider mon équipe et de gagner des titres. Je veux gagner, j'ai toujours voulu, avait-il poursuivi après la rencontre. Avant j'étais un peu plus centré sur moi-même. Cette année, j'ai appris à aider les autres".

Bamba : "Peut-être que je PSG est moins bon mais cette année, on a un grand Lille"

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, si Lille n'a pas réagi avec véhémence à cette déclaration, elle n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a répondu à l'international français : "Kylian Mbappé est un joueur exceptionnel et je pense qu'il sera toute sa carrière exceptionnel. Il gagnera en maturité, c'est un jeune joueur, mais pour l'instant, personne n'est champion. Quatre équipes peuvent encore être championnes, c'est la réalité de ce magnifique championnat."

Jonathan Bamba, lui aussi présent devant les médias, a également été interrogé à ce sujet : "C'est un faux débat. Ça a été mal perçu, mais il n'a pas voulu l'exprimer comme ça. il a rectifié après sur les réseaux. je ne peux rien dire dessus. On fait un très beau parcours cette saison, on est à trois défaites. Peut-être que je PSG est moins bon mais cette année, on a un grand Lille. On a la place de leader, à nous de bien faire les choses sur le terrain pour finir premier".

"Bien sûr ce serait un aboutissement ! La première année ou je suis à Lille, on finit deuxième, la deuxième quatrième avec l'arrêt de la saison qui nous empêche de remonter et cette saison premier ou deuxième !", a conclu l'ailier du LOSC. Lille n'avait certainement pas besoin de ça, mais avec les propos de Kylian Mbappé, les Dogues seront, à coup sûr, encore plus motivés à l'idée d'aller chercher ce titre de champion de France, dix ans après celui remporté par Eden Hazard, Gervinho and co.