Cascarino détruit Lille et Mauricio Pochettino

L'ancien de l'Olympique de Marseille a comparé Lille à Sunderland et estime que Mauricio Pochettino est en danger.

Lille file tout droit vers le titre de champion de France cette saison. Vainqueur de Lens vendredi soir, le LOSC a vu son principal concurrent, le PSG, perdre de précieux points ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais. À deux journées de la fin, les hommes de Christophe Galtier comptent trois points de plus que le club de la capitale et ont donc besoin de quatre points en deux matches pour s'assurer du titre de champion de France.

Le LOSC réalise une très belle saison sur le plan sportif et a même montré de belles choses lors des phases de poules de la Ligue Europa. Pourtant, tout le monde ne semble pas emballé par l'équipe de Christophe Galtier. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Tony Cascarino a jugé les débuts de Mauricio Pochettino au PSG qu'il estime en danger, et ce pour une seule raison : avoir laissé le titre de champion à Lille. Au micro de talkSPORT, l'Irlandais a détruit le LOSC qu'il ne considère pas comme un bon club français.

"Il y a eu d'autres managers au PSG qui ont gagné des choses et ont été limogés, alors ne soyez pas surpris si poch obtient le limogeage au PSG… surtout si Lille remporte le championnat. Lille qui gagne la Ligue 1, c’est pire que Leicester gagnant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grande équipe de sa région. C’est la deuxième. Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C'est comme si Sunderland gagnait le championnat contre Man City. Désolé pour les fans de Sunderland si je vous ai contrariés, mais c'est la meilleure comparaison", a expliqué l'ancien de l'OM.

"Pochettino pourrait perdre son emploi"

"Ce serait un énorme choc pour la première division française si Lille remportait le titre. D'autres clubs l'ont fait, bien sûr, Montpellier l'a fait il y a quelques années, mais le budget n'est pas comparable à celui du PSG. Mauricio Pochettino n'est là que depuis janvier, mais le PSG a perdu sept matchs pendant cette période. OK, deux étaient contre Manchester City et un contre le Bayern Munich, mais il pourrait facilement perdre son emploi", a ajouté Tony Cascarino.

Pas tendre envers le LOSC, l'Irlandais est très critique envers le Paris Saint-Germain et son entraîneur : "Le PSG était assez confortablement deuxième des deux matches contre Manchester City. Il a été recruter pour faire ce que Thomas Tuchel a été amené à faire : continuer à gagner le championnat de France et les rapprocher de la victoire en Ligue des champions. Mauricio Pochettino n'a fait ni l'un, ni l'autre", a conclu Tony Cascarino.

L'ancien joueur de l'OM est très dur envers Mauricio Pochettino, mais aussi et surtout envers le LOSC à qui il a totalement manqué de respect. Arrivé en janvier, Mauricio Pochettino a déjà remporté le Trophées des Champions et peut encore remporter la Coupe de France pour limiter la casse si jamais Lille parvient à maintenir le cap jusqu'au bout et à priver le Paris Saint-Germain d'un quatrième titre de champion de France consécutif.