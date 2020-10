Lille, Galtier : "Je suis content, mais..."

L'entraîneur du LOSC a apprécié la prestation de ses joueurs mais n'a pas aimé les moments de flottement durant la rencontre.

Tout roule au LOSC. Leader de , est entré du bon pied en Europa League avec un large succès face au Sparta Prague jeudi soir. Le LOSC en supériorité numérique une bonne partie du match s'est fait peur en début de seconde période, mais a finalement passer la seconde pour l'emporter facilement. Après la rencontre, au micro de L'Equipe, Christophe Galtier a analysé la rencontre et a vu de très bonnes choses de la part de son équipe notamment venant de Jonathan Ikoné et de Yusuf Yazici.

"Nous avons fait une très bonne entame de match en ayant des situations très favorables que nous pensions avoir. On aurait dû mieux finir nos attaques pour pouvoir mener au score rapidement. Ensuite, on a été à la recherche de notre second souffle. On avait aligné des joueurs (Yazici, Pied, Soumaré, Xeka, Ikone) qui n'avaient pas beaucoup évolué ces derniers temps. Le Sparta Prague est arrivé à poser son jeu", a indiqué l'entraîneur du LOSC.

"J'avais mis en garde les joueurs"

"J'ai trouvé mon équipe sur le plan défensif pas très efficace, notamment sur le premier rideau. C'est pour ça que j'ai demandé à Yorko (Ikone) de venir sur le côté droit et à Yusuf Yazici de venir sous l'attaquant pour avoir plus de repères. Nous avons reformé une ligne de quatre pour empêcher l'adversaire de sortir les ballons. Nous avons profité de notre supériorité numérique et nous avons eu la chance d'ouvrir le score", a ajouté le technicien français.

Christophe Galtier n'a pas aimé le relâchement en début de seconde période : "On mène mais on est quand même en état d'alerte dans le vestiaire. Du fait de pas mal de situations litigieuses contre nous et de nos deux défenseurs avertis (Bradaric, Botman). J'avais mis en garde les joueurs sur le fait qu'il fallait défendre intelligemment. Et cela a déclenché le fait qu'on n'a pas défendu dès l'entame de la deuxième période. Et on a encaissé ce but à onze contre dix. À partir de là, on pouvait craindre une perte de confiance dans le jeu".

"Mais mon équipe a bien joué. Et marqué de beaux buts. Je suis content mais il y a eu des passages (difficiles) dans le match. Je crois que c'est lié au fait que certains n'avaient pas débuté de match depuis longtemps. Ils ont été à la recherche d'un second souffle. On est parvenu à l'emporter. Cela crée une bonne dynamique. C'est important de bien démarrer ce genre de compétition qui est très compressée dans le temps", a conclu l'entraîneur du LOSC.