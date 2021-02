Lille - Galtier : "Ce match nul est un miracle"

L'entraîneur lillois était soulagé du nul accroché par son équipe dans les derniers instants contre Strasbourg malgré une prestation peu convaincante.

Menés au score après le but de Ludovic Ajorque peu après la demi-heure de jeu, les Dogues sont parvenus à arracher le match nul dans les dernières minutes contre Strasbourg grâce à un coup de tête de lmeur capitaine José Fonte, resté aux avants-postes.

Un nul synonyme de deux points précieux perdus dans la course au titre, même si les nordistes restent leaders à l'issue de cette 27e journée de Ligue 1.

"Ce match nul est un miracle ! Un des meilleurs a été Mike (Maignan), il a su nous maintenir dans le match à 1-0 et à 1-1, a réagi Christophe Galtier après le coup de sifflet final. Au niveau du contenu, c'était trop insuffisant, dans la détermination.

"Face à ce genre d'équipe - on en a eu trois depuis début janvier, Angers, Brest et Strasbourg - les joueurs doivent comprendre que les adversaires ne vont pas les laisser faire."

Avec ce deuxième nul d'affilée à domicile, Lille voit ses concurrents grapiller des pointsau moment où se lance déjà un sprint final à quatre pour le titre de champions de France et les différentes places qualificatives pour les compétitions européennes de la saison prochaine.

L'occasion de faire un premier état des lieux des forces en présence face à Lyon, Monaco et le PSG. "Est-ce qu'on a les moyens de suivre ce rythme jusqu'au bout ? Moi j'en suis convaincu", a assuré l'ancien coach de Saint-Étienne.

"Mais pour se battre là-haut avec les grosses cylindrées, il faut plus. Il faut sortir du cadre scolaire d'un match, et quand un adversaire vous propose ce genre de match, il faut en mettre plus, être plus bagarreur.

"On ne peut pas, on ne doit pas attendre que notre défense soit la plus solide, il faut entreprendre de manière différente, avoir plus de caractère. Je suis déçu, pas en colère, du manque d'entreprise et de détermination sur un plan offensif."

Les Lillois vont devoir défier Marseille dès mardi, avant notamment des rendez-vous avec Monaco et Paris dans le mois qui vient. On en saura alors un peu plus sur la possibilité de voir les Dogues se mêler à la lutte jusqu'au bout.