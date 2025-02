Lille - Dunkerque : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Lille vs Dunkerque

Lille accueille Dunkerque en 8es de la Coupe de France. Les Dogues visent la qualification face à un adversaire de L2 prêt à créer l’exploit.

La Coupe de France reprend ses droits avec un duel entre Lille et Dunkerque, ce mardi, en ouverture des huitièmes de finale. Face à une équipe de Ligue 2 en quête d'exploit, les Dogues devront rester sérieux pour ne pas voir leur parcours s'arrêter prématurément.

Lille, intraitable à domicile

Bruno Genesio et ses hommes peuvent aborder cette rencontre avec confiance. Invaincus depuis 12 matchs au Stade Pierre-Mauroy toutes compétitions confondues, les Dogues font de leur antre une véritable forteresse. Leur dernière défaite à domicile en Coupe de France remonte à près de 20 ans, en 2005 contre Grenoble en prolongation.

Lille a su gérer la pression lors du tour précédent en éliminant Marseille aux tirs au but après un scénario cruel. Cette fois, l'objectif sera de ne pas se laisser surprendre et de s'éviter un nouveau dénouement tendu. Cependant, la prudence est de mise : les Dogues ont été sortis à cinq reprises en huitièmes lors de leurs six dernières participations à cette phase.

Dunkerque, un défi à ne pas sous-estimer

Sur le papier, Dunkerque ne part pas favori, mais le club nordiste ne manque pas d’arguments. En se qualifiant en renversant Haguenau (3-1) lors du tour précédent, les hommes de Luis Castro ont montré leur capacité à répondre présent dans les moments clés.

Historiquement, Dunkerque n'a plus atteint les quarts de finale depuis 1970, mais la Coupe de France réserve souvent des surprises. L'équipe a déjà remporté une confrontation face à Lille dans la compétition, en 1968, et espère rééditer l'exploit.

Si Lille part logiquement favori, l’histoire récente du club en Coupe de France rappelle qu’un relâchement pourrait lui être fatal. Dunkerque tentera de jouer sa chance à fond pour faire chavirer la logique et s’offrir un quart de finale historique.

Horaire et lieu du match

Mardi 4 février, 2025

8es de finale de Coupe de France

Stade Pierre Mauroy (Lille)

A 19h, heure française

Lille - Dunkerque

Les onze probables de Lille - Dunkerque

Lille : Mannone ; Meunier, Alexsandro, Diakité, Bakker – André, Bouaddi – E. Mbappé, Haraldsson, Sahraoui – J. David.

Dunkerque : Jaouen ; Linguet, O. Sangante, Kondo, F. Abner ; Skytta, Georgen, Bardeli ; Yassine, Bammou, Essimi.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Dunkerque ?

La rencontre entre Lille et Dunkerque sera à suivre ce mardi 4 février à partir de 19h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.