Lille-Chelsea : Tuchel pique un record à Zidane

● Il n'y aura aucun club français présent en quart de finale de Ligue des Champions pour la 3e fois sur les 5 dernières éditions (2017-18, 2018-19 et 2021-22), après avoir vu au moins un représentant tricolore à ce stade de la compétition lors des 6 précédentes campagnes.

● Chelsea disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 2e saison consécutive (2020-21 et 2021-22), une première pour les Blues depuis 2010-11 et 2011-12.

● Lille a perdu ses 4 matches à élimination directe de Ligue des Champions : 1-0 à l'aller comme au retour contre Manchester United en 8es de finale en 2006-07 ainsi que 2-0 et 2-1 contre Chelsea en 8es de finale de la présente édition.

● Lille a perdu 8 de ses 14 dernières réceptions en Ligue des Champions (1 victoire, 5 nuls), après n'avoir perdu aucune des 9 premières (3 victoires, 6 nuls).

● Chelsea a remporté 3 de ses 4 derniers matches à l'extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions (1 nul), c'est autant que lors de ses 20 précédents (8 nuls, 9 défaites).

● A 36 ans et 244 jours, l'attaquant de Lille Burak Yilmaz est devenu le 3e joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Ligue des Champions après Ryan Giggs avec Manchester United contre Schalke 04 en demi-finale en avril 2011 (37 ans et 148 jours) et Paolo Maldini avec l'AC Milan en finale de l'édition 2005 contre Liverpool (36 ans et 333 jours).

● L'attaquant de Lille Burak Yilmaz a inscrit son 13e but en Ligue des Champions, soit le total le plus élevé pour un joueur turc dans la compétition en compagnie d'Hakan Sukur.

● Le joueur de Chelsea Christian Pulisic a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions (1 but contre Lille à l'aller et 1 but ce soir), c'est autant de buts que lors de ses 14 précédentes rencontres dans la compétition. C'est la 1re fois qu'il marque lors de 2 matches consécutifs en Ligue des champions.

● Le défenseur de Chelsea César Azpilicueta n'avait plus marqué en Ligue des Champions depuis le 10 décembre 2019 en phase de groupes contre…Lille.

● Le milieu de Chelsea Jorginho est le premier joueur à concéder un penalty et à être passeur décisif lors d'un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis Ivan Rakitic avec Barcelone contre Naples en août 2020 en 8e de finale (1 passe décisive, 1 penalty concédé).

● Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, affiche désormais le total de victoires (32) le plus élevé pour un entraîneur lors de ses 50 premiers matches de Ligue des Champions, dépassant Zinedine Zidane (31 succès lors de ses 50 premiers matches en tant que coach en Ligue des champions).