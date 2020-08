Lille craque face à l’AZ Alkmaar en amical

Malgré les premières de Yilmaz et Botman, le LOSC s'est incliné (2-1) face au vice-champion des Pays-Bas. C'est la deuxième défaite en quatre matchs.

Quand certains s’envolent pour Lisbonne afin de préparer au mieux le futur Final 8 de Ligue des Champions, les autres clubs français poursuivent, eux, leur préparation en vue d’être fin prêts pour la reprise de la à partir de 21 août prochain. C’est notamment le cas de qui affrontait l’AZ Alkmaar ce samedi.

Après trois premières rencontres amicales face à des adversaires belges (Mouscron, Club Brugge et ), les Dogues se sont frotté aux vice-champions d’ et ont subi leur deuxième défaite (2-1) malgré un but somptueux de Jérémy Pied juste avant l’heure de jeu (58eme) pour l’ouverture du score.

💥 Magnifique inspiration de @JrmyPied qui permet aux Dogues de mener dans cette rencontre !#AZLOSC 0-1 | ⏱ 60' pic.twitter.com/OtS8JYewHq — LOSC (@losclive) August 8, 2020

Plus que le résultat, anecdotique, cette rencontre a permis à Christophe Galtier de peaufiner un peu les automatismes entre sa base de la saison dernière et ses nouvelles recrues. A l’AFAS Stadion, Burak Yilmaz, l’ancien attaquant de et de , et Sven Botman ont disputé leurs premières minutes sous le maillot lillois. Des premiers pas encourageants même si le buteur n’a pas trouvé le chemin des filets malgré une grosse occasion (34eme).

Plus d'équipes

C’est à la faveur de la large revue d’effectif effectuée par le LOSC après l’heure de jeu que l’AZ Alkmaar a recollé puis pris l’avantage grâce à Yukinari Sagawara (1-1, 73eme) et Thomas Ouwejan (2-1, 84eme).