Lille - Burak Yilmaz : "Je joue pour le Losc et ses supporters"

L'attaquant nordiste ne se dit pas inquiet par la vente du club et le changement de présidence opéré cette semaine.

a changé de propriétaire cette semaine. Un revirement inattendu pour le leader de , qui voit partir Gérard Lopez quatre ans après son arrivée, remplacé par Olivier Létang.

Un changement de direction, accompagné du départ de Luis Campos, absent du club depuis plusieurs mois, qui pourrait perturber l'équipe, très performante depuis le début de la saison sur le terrain. Une hypothèse déjà balayée par Christophe Galtier et démentie par la prestation aboutie des Dogues mercredi dernier à , alors que les tractations étaient déjà en cours.

🗨️ Burak Yilmaz : "Gérard Lopez laisse la place à un nouveau président. Mais moi je joue pour le LOSC et ses supporteurs" #CFC pic.twitter.com/uiUVD4XAEM — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 20, 2020

Interrogé à ce sujet par le Canal Football Club ce dimanche, l'attaquant nordiste Burak Yilmaz a assuré que cela ne poserait pas de problème au groupe, ni à lui, arrivé de lors du dernier mercato d'été.

"Lorsque j'ai signé à Lille, Gérard Lopez était mon président. Maintenant, il laisse la place à un nouveau président. Mais moi je joue pour le LOSC et ses supporters, a assuré l'international turc. J'ai un contrat de deux ans, je suis pas inquiet. Je suis tranquille et je me concentre sur les matchs."

Une bonne nouvelle pour les supporters lillois, puisque l'ancien de , du Fenerbahçe ou encore de a déjà inscrit huit buts depuis son arrivée en , dont huit en . Le tout couplé à quatre passes décisives en dix-huit apparitions. Assurément l'une des bonnes pioches du mercato nordiste, alors que Jonathan David tarde davantage à démontrer tout son potentiel.

"C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet", a assuré Olivier Létang lors de sa nomination.

"Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel."