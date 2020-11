Ligue Europa - Touchés par le Covid-19, les Niçois ne se chercheront pas d'excuses

Si la préparation de la rencontre décisive face au Slavia Prague a été freinée par les nombreux cas positifs, les Aiglons entendent bien l'emporter.

Troisième du groupe C avec trois points au compteur, l'OGC Nice a l'occasion de revenir à hauteur de son adversaire du soir, ce jeudi, en . Les Aiglons affrontent le Slavia Prague à l'Allianz Riviera. Un rendez-vous décisif dans la course à la qualification, que Morgan Schneiderlin entend aborder avec détermination.

"On sait que notre destin en Europa League passe par ce match charnière, on doit tout faire pour gagner. Nous avons fait une mauvaise prestation à aller, nous n’avons pas eu le rendement que nous aurions dû avoir. On sait où on a fait des erreurs et où on doit mettre l’accent pour leur faire plus mal", a ainsi déclaré le milieu de terrain, arrivé cet été en provenance d' , qui fera son retour dans le groupe niçois après avoir été écarté des terrains car positif au coronavirus.

"Après le match contre , j’ai été testé positif au Covid le lundi soir. Le mardi, j’allais bien. Après, à partir de mercredi, je sentais comme une grosse grippe qui a duré jusqu’au début du week-end. J’avais un perte de goût, d’odorat, je vous passe les détails plus difficiles", a-t-il raconté, avant d'expliquer son retour en forme.

"Sur l’aspect physique, il n’y a pas eu énormément de pertes"

"À partir du mardi d’après, on s’est entraînés individuellement avec les joueurs qui étaient aussi infectés. C’était light, pas plus d’une heure, avec une faible intensité pour que le rythme cardiaque ne soit pas trop haut, car c’est ce que le protocole demandait. On s’est contenté de travail technique et de petits footings. Depuis lundi, on a réintégré le groupe et on s’entraîne normalement", a ensuite ajouté Morgan Schneiderlin, touché par ce virus comme une bonne partie du vestiaire des Aiglons.







Une situation délicate à gérer pour Patrick Vieira, l'entraîneur du club. Mais en aucun cas une excuse. "Je sais que les joueurs, sur l’aspect physique, ne seront pas à 100 % par rapport à la semaine qu’ils ont vécue. Mais d’un autre côté, on doit combler ce manque avec de la détermination, le moral, l’envie d’aller chercher cette victoire, parce qu’on se doit de le faire. Je ne suis pas inquiet de l’état d’esprit de mes joueurs. Ce matin, je les ai vus concentrés, concernés, motivés à l’idée de jouer ce match très important", a confié le technicien, qui attend de ses joueurs les mêmes ingrédients que lors des dernières échéances malgré leur préparation quelque peu tronquée.

"Il n’y a pas d’excuse à avoir et l’aspect physique n’en sera pas une (...) Sur l’aspect physique, il n’y a pas eu énormément de pertes. Sur l’aspect tactique, on a très bien préparé ce match. Encore une fois, avec de la détermination, de l’agressivité, on doit pouvoir leur poser des problèmes. Notre ambition est de gagner", a-t-il promis, déterminé.