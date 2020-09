Ligue des nations - Espagne-Ukraine : Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja

Ansu Fati efface un record vieux de 95 ans !

On jouait la 32e minute d' - et la Roja menait déjà 2-0 lorsque Sergio Reguilon servait idéalement Ansu Fati. Ce dernier, à l'entrée de la surface, plaçait une sublime et imparable frappe enroulée.

Avec ce but, Ansu Fati est tout simplement devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja à seulement 17 ans et 311 jours. Il devance Juan Errazquin, âgé de 18 ans et 344 jours lors de son triplé contre la le 1er juin 1925.

Fati efface des tablettes Rooney

Si le but de Fati constitue un record pour la Roja, il s'agit également d'un record concernant les pays européens ayant conquis la ( , , , , Espagne). Fati efface en effet des tablettes Wayne Rooney, âgé de 17 ans et 317 jours lors de son premier but avec les Three Lions. Hasard du destin, c'était déjà un 6 septembre, en 2003, contre la Macédoine.