Ligue des champions - Valence élimine l'Ajax, Dortmund qualifié

Vainqueur de l'Ajax à Amsterdam, Valence est qualifié avec Chelsea. De son côté, Dortmund a devancé l'Inter grâce à son succès contre Prague (2-1).

Trois groupes de ont livré leur verdict ce mardi soir. Dans le groupe F, c'est le qui accompagnera Barcelone en huitièmes de finale grâce à sa victoire contre le Slavia Prague (2-1).

Tout n'a pourtant pas été facile pour les Allemands dans leur antre après l'ouverture du score de Jadon Sancho (10e) puisque les Tchèques se procuraient plusieurs occasions et étaient finalement récompensés avec l'égalisation de Soucek (43e). La victoire venait d'une réalisation de Brandt à l'heure de jeu, ce qui permet au Borussia d'obtenir la deuxième place du groupe, deux points devant l'Inter.

L'article continue ci-dessous

Des Nerazzuri qui se sont inclinés à Giuseppe Meazza contre un Barça pourtant remanié (1-2). Romelu Lukaku (45e) avait répondu à l'ouverture du score de Carles Perez (23e), mais c'est insuffisant pour les hommes d'Antonio Conte, qui devront se contenter d'un seizième de finale d'Europa League, comme la saison dernière. Un déboulé de Lautaro Martinez conclu d'une frappe juste à côté (71e) aurait pu offrir le bonheur à des Italiens qui ont finalement encaissé un deuxième but par Ansu Fati en fin de match (87e).

Valence 1er, 2e

Dans le groupe H le suspens était aussi total dans un match à trois entre l' , Valence et Chelsea. Si les Blues ont pris le meilleur sur (2-1) pour se qualifier, la surprise est venue des où Valence a également validé son billet en l'emportant (0-1), grâce à un but de Rodrigo (24e). Malgré plusieurs occasions, notamment par l'intermédiaire de Zyech et une fin de match tendue, marquée par l'expulsion de l'ancien gunner Gabriel Paulista, les demi-finalistes de la saison dernière sont déjà éliminés.

Enfin dans le groupe de , a pris le meilleur sur le (3-0). Les buts ont été inscrits par Cervi (47e), Pizzi sur penalty (58e), une action sur laquelle les Russes étaient réduits à 10, et Azmoun contre son camp (79e). Les deux équipes sont éliminées et ce sont les Portugais qui disputeront la C3.