Ligue des champions - Un pays a-t-il déjà eu quatre représentants en finale de Coupes d'Europe ?

Arsenal et Chelsea peuvent rejoindre Liverpool et Tottenham en finales de Coupes d'Europe ce jeudi soir (21h), soit quatre clubs anglais.

La et la ont chacune été dominées ces dernières années par des équipes issues des mêmes pays. L' , l' , l' et l' sont garantis d'avoir quatre qualifiés chaque saison pour la phase de poules de la Ligue des champions, ce qui aide.

Depuis les années 2000, les équipes espagnoles ont connu une période faste, puisque 11 des 19 dernières finales de Ligue des champions ont vu au minimum une équipe de . Une ère qui s'est peut-être achevée cette saison, alors que les cinq dernières C1 sont tombées dans l'escarcelle du ou du Barça. Une domination qui se reflète également en Ligue Europa avec 10 finales avec au moins un club espagnol sur les 19 dernières.

Cette saison, ce sont même les quatre finalistes qui pourraient être issus du même championnat. En effet, (vainqueur 3-1 de Valence) et (qui a fait 1-1 à Francfort) sont en position de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa ce jeudi soir (21h). Cette semaine, et se sont qualifiés pour la prochaine finale de la Ligue des champions, qui se tiendra le 1er juin à Madrid.

Est-ce déjà arrivé ?

L'article continue ci-dessous

Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire des Coupes d'Europe que les quatre finalistes soient issus d'un même pays. Un tel cas de figure serait donc historique pour le football anglais et européen.

En revanche, il est arrivé à plusieurs reprises que trois des quatre finalistes le soient. En 1980, l' (déjà) et le Borussia M'Glabach s'affrontaient en finale de C3 tandis qu'Hambourg perdait à nouveau contre Nottingham Forest en C1. Dix ans plus trad, c'est l'Italie qui arrivait au premier plan. Alors que l' de Sachi parvenait en finale de C1, la et la étaient opposées en C3. Une situation qui se reproduira deux fois au cours d'une décennie faste pour le football italien : 1995 (AC Milan en C1, Juventus et en C3) et 1998 (Juventus en C1, Inter et en C3).

En 2008, c'est au tour des Britanniques d'être dans cette position avec une finale de Ligue des champions entre Chelsea et , combinée au parcours des (issus du championnat écossais) jusqu'en finale de C3. Enfin plus récemment, les clubs espagnols y sont également parvenus ; en 2014 et 2016 le Real et l' s'affrontaient en finale de C1 tandis que Séville remportait à chaque fois la Ligue Europa.