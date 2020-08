Ligue des champions - Un dernier carré sans Messi ni Ronaldo, une première depuis 2005

Le tableau des demi-finales de Ligue des champions va offrir de nombreuses premières cette semaine à Lisbonne.

La composition du dernier carré de la se précise, avec désormais trois équipes connues sur quatre, en attendant le dernier quart de finale ce samedi soir entre et . Mais il est déjà historique.

Tout d'abord, parce que pour la première fois depuis 2005 (une époque où ils étaient encore loin de se partager les Ballon d'Or chaque année), ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne prendra part à ces demi-finales.

Aucune équipe espagnole, première depuis 2007

Au rayon des statistiques plus survenues depuis un bail concernant les forces en présence : l'absence de club espagnol à ce niveau de la compétition. L'Atlético et le Barça éliminés, tout comme le Real et Valence au tour précédent, et la n'a plus qu'une seule équipe encore en lice sur la scène européenne : Séville en demi-finale d'Europa League. Pourtant depuis 2007, les clubs ibériques ne pèsent pas moins de sept victoires en Ligue des champions.

Plus d'équipes

Enfin, et cette fois c'est totalement inédit, trois entraîneurs allemands sont assurés de participer au festin : Thomas Tuchel avec le PSG, Julian Nagelsmann avec Leipzig et Hansi Flick avec le Bayern. Le dernier représentant sera soit Français, soit Espagnol.