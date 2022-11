Ligue des champions - Tirage au sort : Un immense cador face au PSG !

Le Paris Saint-Germain connaît son adversaire pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions et ce sera face à un prétendant au titre.

Le Paris Saint-Germain sait depuis ce lundi midi à quelle sauce il va être mangé en février prochain. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le club de la capitale n'a pas été verni par le tirage au sort. En effet, le Paris Saint-Germain pouvait s'attendre à tomber sur un des favoris de la compétition après avoir terminé deuxième de son groupe derrière Benfica, qui a marqué plus de buts à l'extérieur, et c'est chose faite.

Un choc XXL pour le PSG

Le Bayern Munich se présentera face au Paris Saint-Germain. Autant dire que le club de la capitale va faire face à un sacré test dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un peu comme l'année dernière où le champion de France en titre avait été opposé au Real Madrid, futur vainqueur de la compétition. Le club de la capitale a été opposé au Bayern Munich à plusieurs reprises ces dernières saisons.

Bien évidemment, comment ne pas repenser à la finale de la Ligue des champions en 2019-2020 remportée par le club allemand face au PSG grâce à un but de Kingsley Coman. La saison suivante, le club de la capitale avait pris sa revanche en quarts de finale contre le club allemand. La saison dernière, les deux clubs ont vécu leur élimination comme un échec en Ligue des champions.

Liverpool-Real Madrid, la revanche de la finale de l'an dernier ?

Le Paris Saint-Germain était tombé dès les huitièmes de finale contre le futur vainqueur de la C1 tandis que le champion d'Allemagne en titre est tombé, à la surprise générale, en quarts de finale face à Villarreal. Dans les autres huitièmes de finales, Manchester City que l'ensemble des deuxièmes de groupes voulaient éviter sera confronté au RB Leipzig de Christopher Nkunku.

Le Club Bruges, novice à ce stade de la compétition, affrontera le SL Benfica, vainqueur du groupe du Paris Saint-Germain, dans une double confrontation assez ouverte. Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des champions et deuxième de son groupe, n'a pas été épargné et sera confronté au Real Madrid pour une réédition de la finale de l'an dernier. Un choc au sommet entre deux géants du football européen.

De son côté, l'AC Milan d'Olivier Giroud et de Zlatan Ibrahimovic affrontera le Tottenham d'Antonio Conte. Francfort, deuxième du groupe de l'OM, affrontera Naples, impressionnant cette saison. Enfin, les deux dernières affiches sont assez ouvertes puisque le Borussia Dortmund sera opposé à Chelsea tandis que l'Inter Milan peut s'estimer chanceux d'affronter le FC Porto.