Ligue des champions : Samir Nasri détruit Luis Enrique et le PSG

Samir Nasri n’est pas satisfait de la prestation du PSG face à la Real Sociedad. Il ne voit pas les Franciliens aller loin dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain a pris une option pour les quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA, mercredi soir. En effet, les champions de France ont pris le dessus sur la Real Sociedad (2-0) lors du match aller des huitièmes de finale au Parc des Princes.

Luis Enrique a dû tirer les oreilles à ses joueurs

Après une première mi-temps compliquée, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont fini par trouver la faille des visiteurs en seconde période de la rencontre. Mais tout ceci à la suite d’un discours colérique de Luis Enrique, qui a été obligé de tirer les oreilles de ses joueurs pour que ses consignes puissent être mises en pratique sur le rectangle vert.

« On a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. C'est une équipe qui a beaucoup d'engagement et de mobilité, on savait que ça allait être dur. On a parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles. Après, c'était mieux. Ce qu'il nous a dit? Je laisse ça dans le vestiaire (sourire). Il était bien énervé. Il nous dit toujours la vérité. Il nous a beaucoup motivés pour avoir de la personnalité », a confié Marquinhos au micro de Canal+ après la victoire parisienne.

Samir Nasri ne voit pas le PSG aller loin en LDC avec ça

Si les joueurs et supporters parisiens se réjouissent après la victoire (2-0) face à la Real Sociedad, Samir Nasri estime que cette jubilation pourrait être écourtée dans les prochaines semaines. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Manchester City n’est pas du tout convaincu par la copie livrée par l’ensemble des champions de France, mercredi, au Parc des Princes.

« Ce que je ne comprends pas, moi, c’est qu’on est au mois de février, et que Luis Enrique, sa philosophie c’est d’avoir beaucoup plus de maîtrise de balle. Au mois de février, contre une équipe qui effectue un pressing pendant 45 minutes assez haut, le PSG n’a pas de solution et il faut que l’entraîneur leur tire les oreilles un petit peu à la mi-temps pour qu’ils puissent rectifier le tir. Face au Real Madrid ou face à Manchester City, ça ne passera pas. Face au Bayern, peut-être », a déclaré l’ancien des Gunners d’Arsenal.

Le match retour a lieu dans quelques semaines, notamment le 5 mars prochain à Anoeta, en Espagne. Un match nul qualifie le Paris Saint-Germain, qui avait quitté la compétition en huitièmes de finale l'année dernière contre le Bayern Munich.