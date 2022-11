Ligue des champions : Quand se jouera le match PSG - Bayern Munich ?

Le Paris Saint-Germain sera opposé à un cador du football européen, le Bayern en C1. Deux rencontres qui auront lieu en février et mars prochain.

PSG-Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Une finale avant l'heure diront certains. Mais c'est surtout le remake de la finale de 2020 ou encore du quart de finale de 2021. Le Bayern Munich a privé le club de la capitale de son premier sacre européen en 2020 à Lisbonne tandis que le champion de France en titre a brisé les rêves de doublé du Bayern en 2021.

Une affiche qui promet mais qui aura lieu dans trois mois seulement. En effet, la phase de poules de Ligue des champions a été terminée plus tôt cette saison en raison de la Coupe du monde au Qatar, mais les dates des phases finales n'ont pas bougé pour autant. Le Paris Saint-Germain croisera donc le fer avec le Bayern Munich au mois de février prochain pour le match aller et au mois de mars pour le match retour.

A quelle date se jouera le huitième de finale aller entre le PSG et le Bayern ?

Les matchs aller des huitièmes de finale se joueront les mardi 14, mercredi 15, mardi 21 et mercredi 22 février 2023. Le match aller entre le club de la capitale et le Bayern Munich se jouera au Parc des Princes. Le PSG, ayant fini deuxième de sa poule, recevra le match aller face au champion d'Allemagne en titre.

A quelle date se jouera le huitième de finale retour entre le PSG et le Bayern ?

Les matchs retour des huitièmes de finale se disputeront les mardi 7, mercredi 8, mardi 14 et mercredi 15 mars 2023. Le match retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se jouera à l'Allianz Arena, le club bavarois ayant terminé avec brio premier de sa poule devant l'Inter Milan et le FC Barcelone notamment.

Sur quelle chaîne sera diffusé PSG-Bayern ?

En France, il sera possible de suivre le huitième de finale de Ligue des champions, aller et retour, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sur Canal + ainsi que sur RMC Sport, les deux diffuseurs des clubs français dans l'Hexagone.