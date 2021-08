Ligue des champions – Monaco va-t-il briser sa série noire ?

Avant de disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Monaco reste sur une inquiétante série noire sur la scène européenne.

Au fil des années c'est devenu un sujet récurrent les soirs d'Europe : notre indice UEFA. Il souffre car la plupart des clubs français éprouvent des difficultés lors des rencontres européennes avec souvent des éliminations précoces face à des clubs supposés inférieurs.

Et mardi, Monaco va entamer sa campagne européenne en Ligue des champions. Troisième de la Ligue 1 l'an dernier, les Monégasques disputeront demain, à Prague, face au Sparta, le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné à 19h00 et le match retour se jouera le 10 août au Stade Louis-II.

Maudits barrages !

En cas de qualification, Monaco affrontera ensuite, lors des barrages (qualificatifs pour la phase de groupes de la Ligue des champions), le vainqueur de la rencontre entre le Chakthar Donetsk et le KRC Genk.

Si le troisième tour préliminaire n'est jamais un problème pour les clubs français, en revanche, les barrages sont souvent synonymes de bérézina. Un coup d'œil dans le rétroviseur est d'ailleurs très évocateur :

- Août 2013 : Lyon éliminé lors des barrages par la Real Sociedad

- Août 2014 : Lille éliminé lors des barrages par le FC Porto

- Août 2015 : Monaco éliminé lors des barrages par le FC Valence

- Août 2017 : Nice éliminé lors des barrages par le Napoli.

Lyon en 2018 et 2019 puis Rennes en 2020 avaient été exemptés de ces maudits barrages grâce aux victoires de l'Atlético de Madrid, de Chelsea et du FC Séville en Ligue Europa. La C3 offre en effet à son vainqueur une place directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Or, l'Atlético de Madrid, Chelsea et le FC Séville s'étaient qualifiés pour cette compétition via leur championnat national, permettant à nos représentants français de récupérer les places vacantes.

L'incroyable série noire de Monaco en Ligue des champions

Malheureusement pour l'ASM, le club n'a pas pu en profiter cette année. Le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, n'a terminé que septième du championnat d'Espagne.

Toutefois, il existe une exception à cette malédiction française et ça tombe bien, elle concerne Monaco. En août 2016, le club de la principauté avait éliminé Fenerbahçe puis Villarreal pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions.

De quoi rassurer ses supporters ? Le hic, c'est que l'AS Monaco reste sur une série noire dans les compétitions européennes : avant d'affronter le Sparta Prague, l'ASM n'a remporté aucun de ses 14 derniers matches européens, tous joués en Ligue des champions (3 nuls et 11 défaites). C'est la plus mauvaise série en cours pour un club français !

La dernière victoire des Monégasques remonte ainsi au 19 avril 2017. Ce jour-là, Monaco avait battu le Borussia Dortmund 3 buts à 1 en quart de finale retour de la Ligue des champions. On souhaite à Kovac et ses hommes de s'en inspirer.