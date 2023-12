Ligue des Champions : Le PSG se méfie de la Real Sociedad

Le PSG refuse de crier à la victoire tôt après être tombé sur la Real Sociedad lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG jouera la Real Sociedad en 8es de finale de la Ligue des Champions en février-mars 2024. Alors que tout le monde croit à un tirage clément pour le club francilien, c’est une autre impression qui se dégage à l’interne. Le PSG, par la voix de son président, Nasser Al-Khelaïfi, joue la carte de la prudence.

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG calment l’euphorie

Le président du Paris Saint-Germain a livré ses impressions, juste après le tirage au sort des 8es de finale de la C1. Pendant que la plupart des observateurs voient déjà la victoire du PSG, le dirigeant qatari, lui, se refuse tout excès d’optimisme. Nasser Al-Khelaïfi préfère les qualités du club basque, qu’il respecte beaucoup.

« La Real Sociedad est un club fantastique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments », a déclaré le président du PSG pour le compte du site officiel du club.

Marquinhos prudent mais prévient la Real Sociedad

Après Nasser Al-Khelaïfi, c’était au tour de Marquinhos de réagir au tirage du PSG. Le capitaine parisien va suivre la logique de son président en reconnaissant le mérite de la Real Sociedad. Par contre, le défenseur brésilien prévient les Basques que le PSG sera prêt au moment opportun.

« Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. Et je pense que d'ici-là, jusqu'à cette rencontre, beaucoup de choses vont se passer. Notre équipe est en train de grandir et de bien travailler, d'évoluer. Et nous, on sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera », a confié Marquinhos au micro de PSG TV.