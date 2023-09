Ligue des champions : La liste du PSG avec deux gros absents

Champion de France, le PSG a envoyé sa liste des joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions à l’UEFA cette saison. Deux gros noms manquent.

Le Paris Saint-Germain va disputer la Ligue des champions cette saison 2023-2024. En effet, quelques jours après le tirage au sort, le club champion de France envoie à l’UEFA, la liste de ses joueurs retenus pour disputer la Coupe aux grandes oreilles.

La liste du PSG avec deux gros noms manquants

Après le tirage au sort de Ligue des champions de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a eu connaissance de ses adversaires. En effet, les champions de France sont logés dans la poule F considérée comme celle de la mort. Puisque là, les Franciliens auront à en découdre avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle.

Eliminés de façon précoce la saison dernière par le Bayern Munich en huitièmes de finale, les protégés de Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG, vont viser le sommet cette saison en Ligue des champions. En effet, selon les informations de RMC Sport, la formation de la capitale française a fourni, mercredi, la liste des joueurs retenus pour la compétition remportée par Manchester City la saison dernière.

Verratti et Ekitike out !

A en croire les informations du média français, Hugo Ekitike et Marco Verratti, poussé vers la sortie, ne figurent pas dans cette liste sortie par la direction parisienne et transmise à l’instance dirigeante du football européen. Dans le cas contraire, on note la présence de Presnel Kimpembe et Keylor Navas, ce dernier étant indésirable.

Si Kimpembe n’a pas encore foulé les rectangles verts en ce début de saison avec les Parisiens, le défenseur français, qui traîne une blessure depuis plusieurs semaines, est attendu avant la fin de la phase de groupes de Ligue des champions. Pour sa part, Hugo Ekitike devrait nourrir la patience, vu la concurrence à son poste avec encore les arrivées cet été de Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Gonçalo Ramos.

En ce qui le concerne, la mise à l’écart de Marco Verratti confirme tout simplement le départ de l’Italien. Le « Petit hibou » est associé très fortement à un départ vers Al-Arabi SC du Qatar dans les tout prochains jours.