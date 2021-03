Ligue des champions féminine : Sandy Baltimore, la nouvelle bombe du PSG

L'ailière du PSG explose cette saison et commence même à s'installer en Équipe de France. Une Titie en pleine ascension.

"J'ai vraiment passé un cap." Sandy Baltimore ne s'en cache pas. Cette saison est celle de l'explosion pour l'ailière du PSG. Dans la lignée des Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani ou encore Perle Morroni, la joueuse de 21 ans est la dernière Titie à s'être installée dans l'équipe titulaire du club de la capitale. Une belle ascension que l'aînée d'une fratrie de trois enfants savoure pleinement. "Plus je joue, plus je progresse et plus je prends confiance en moi, dit-elle pour Goal. J’ai pris en maturité. Je ne me prends pas la tête." Avec 7 buts et 7 passes décisives en 15 matches de D1 Arkéma, la native de Colombes est impliquée sur presque un but par match. Elle a aussi marqué en Coupe de France et en Ligue des champions.

Amoureuse du dribble et inspirée des Brésiliens Ronaldinho et Neymar, Sandy Baltimore a débuté le football à 10 ans. Elle jouait au Cosmos Taverny, où elle était la seule fille de son équipe. "J’étais à l’école. Je faisais du foot pour le plaisir. Puis on m’a dit de m’inscrire en club. Au départ, mon père pas trop d'accord, parce qu’il n’y avait que des garçons. J’étais jeune, mais ça s'est bien passé au fil du temps et maintenant il l’accepte, il est derrière moi et m’encourage avec ma maman."

Le football n'est pourtant pas si répandu dans la famille de Sandy Baltimore. C'est plutôt chez ses grands-parents, fans de l'OM, qu'il faut se tourner pour y voir une source d'inspiration : "Mon grand-père faisait du foot, reprend la jeune femme. Ma grand-mère a toujours aimé le foot aussi, elle regarde le foot masculin comme le foot féminin. C'est vrai qu'ils sont plutôt pour Marseille. Mon grand-père ne changera pas. Ma grand-mère en revanche, elle supporte le PSG féminin maintenant. Même s'ils ne me le disent pas trop, je pense que ma famille est fière de moi."

Elle peut l'être. Car depuis son arrivée au PSG en 2015, Sandy Baltimore ne cesse de gravir les échelons. Patrice Lair, qui l'a lancé dans le grand bain à 15 ans et demi, l'a connue "toute timide, très renfermée mais toujours souriante, à l’écoute, très proche des autres joueuses, toujours dans le travail, à ne pas faire de bruit." Elle a une capacité à éliminer son adversaire direct. Même défensivement, elle a progressé et avec ses qualités offensives elle a fait sa place. En plus elle marque des buts.

Ses bonnes performances lui ont même permis d'intégrer l'Equipe de France au mois de novembre deux ans après avoir gagné le titre européen avec les U19. Pour sa première chez les A, Sandy Baltimore s'est illustrée en marquant lors de la démonstration face au Kazakhstan.

Elle est devenue décisive. Elle a acquis cette qualité qui peut donner une toute autre dimension à sa carrière.

une révélation chez les féminines

Sandy Baltimore :

Je préfère ailière gauche mais je peux jouer dans tout le couloir gauche. Mes qualités fortes ? Ma vitesse, ma percussion. J’aime bien être en un contre un, dribbler.

Ronaldinho ? J’aime beaucoup ses dribbles, ses gestes techniques. Il y a Neymar aussi. Parfois, je regarde des vidéos de leurs gestes techniques. Je n’ai pas le même style, mais les gestes techniques j’aime ça et j’essaye de m’en inspirer.

Tu as démarré en club à Taverny à 10 ans (Val d’Oise) ? J’étais à l’école quand j’ai commencé. Je faisais du foot pour le plaisir. Puis on m’a dit de m’inscrire en club. Au début, mon père n’était pas trop d’accord parce qu’il n’y avait que des garçons, j’étais la seule fille. J’étais jeune, je n’avais que dix ans. Mais ça a été au fil du temps et maintenant il l’accepte, il est derrière moi et m’encourage.

J’ai une petite sœur et un petit frère.

Mon grand-père faisait du foot. Je ne l’ai pas vu jouer, mais je sais qu’il était footballeur. Ma grand-mère a toujours aimé le foot aussi, elle regarde le foot masculin comme le foot féminin. Tu as réussi à les convertir ? Mon grand-père est toujours pour Marseille et ma grand-mère pour le PSG féminine, mais pas les garçons (rires). [Le Classico de la famille Bassette]

Les Titis parisiennes (Marie Katoto, Grace, Perle), on a joué ensemble en U19. On peut dire qu’elles m’ont vu grandir. Je joue avec Perle Morroni sur le côté gauche.

Je suis toujours un peu timide mais ça va beaucoup mieux.

Le coach n’hésite pas à venir me parler. Il me dit ce que je dois améliorer. Bernard (Mendy) aussi, il est souvent derrière moi, il est très dur même lui (rires). Mais c’est pour mon bien, pour que je continue à progresser et que je sois performante.

Je pense que cette année j’ai passé un cap vraiment.

Je dois améliorer l’endurance encore, même si c’est de mieux en mieux. Il faut que je progresse davantage dans la percussion aussi. Je veux faire toujours plus. En un contre un, quand j’essaye de dribbler, je suis souvent à l’arrêt et Bernard me dit de varier mon jeu en utilisant plus mon pied droit. Si je varie encore plus mon jeu, je progresserai encore.

Gagner les titres déjà, en Champions League, Coupe de France et championnat. Et sur le plan individuel, continuer mes performances en étant dans le classement des buteuses et passeuses aussi.

On a déjà la Ligue des champions et on se concentrera sur Lyon ensuite. Une semaine charnière pour la fin de saison ? Ce sera un gros match (contre Lyon) mais il y aura d’autres matches ensuite. Il ne faut pas l’oublier.

Patrice Lair :

Elle a joué son premier match de Coupe d’Europe à 15 ans et demi. Je l’avais fait rentrer en fin de match. C’est une fille très gentille, toujours souriante, qui ne demande qu’à progresser. Sa progression a été bonne et aujourd’hui c’est une internationale qui s’impose sur le côté gauche, qui pour moi est sûrement la meilleure alternative offensivement sur le côté gauche en ce moment. Son entente est aussi intéressante en club avec Perle Morroni. Je l’ai connue toute timide, très renfermée mais toujours souriante, à l’écoute, et très proche des autres joueuses, toujours dans le travail, à ne pas faire de bruit. Elle a une capacité à éliminer son adversaire direct. Même défensivement, elle a progressé et avec ses qualités offensives elle a fait sa place. En plus elle marque des buts.

Elle peut encore mieux doser les centres, améliorer son pied droit, son jeu de tête aussi mais elle sent bien les coups. C’est quelqu’un qui peut même jouer sur le côté droit, en rentrant en faux pied et qui a une superbe frappe de balle. Avec Marie et Kadi à droite, c’est à mon avis la meilleure triplette offensive en ce moment. (…) Sur deux ou trois mètres, elle explose vite. Elle est très dynamique. C’est une fille qui va continuer de progresser parce qu’elle n’a pas la grosse tête. Dès qu’elle entre, tu sens le danger. En plus, elle ne se pose pas de questions. Les autres autours ont pris de la maturité, de l’expérience et de l’efficacité.