Ligue des Champions, des milliers de renforts pour l'OM contre le Sporting

Les supporters marseillais s’apprêtent une nouvelle fois à répondre présents en masse. Après avoir envahi Madrid lors du déplacement face au Real, les fidèles de l’Olympique de Marseille rallieront cette fois Lisbonne pour soutenir leur équipe face au Sporting Portugal, mercredi soir à 21h. Si l’ambiance ne devrait pas atteindre le niveau d’effervescence observé au Bernabéu, le club phocéen comptera tout de même sur un soutien massif venu du Vieux-Port pour ce troisième rendez-vous européen. Un atout non négligeable pour les hommes de Roberto De Zerbi, en quête d’un second succès en Ligue des Champions.

2636 supporters marseillais attendus pour Sporting - OM

L’OM pourra compter sur un appui de taille au stade José-Alvalade, théâtre du choc face au Sporting. Selon La Provence, le club a obtenu 2636 places pour ses supporters, un quota qui sera intégralement utilisé par les fidèles marseillais. Bien que moins massif que le déplacement madrilène - où près de 4000 supporters avaient fait le voyage - ce contingent reste impressionnant pour une rencontre à l’extérieur en phase de Ligue des Champions. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs anticipé leurs déplacements dès la publication du calendrier par l’UEFA, réservant leurs billets pour l’ensemble des matchs à l’extérieur.

L’enthousiasme des fans ne faiblit pas, d'autant que le parcours de l’OM reste prometteur. Après deux journées, les hommes de Roberto De Zerbi occupent la 12ᵉ place du classement général (3 points), à égalité avec le Sporting Portugal, qui s’est imposé face au Kaïrat Almaty (4-1) avant de s’incliner à Naples (1-2). La ferveur marseillaise sera également attendue lors des prochains voyages : 1050 billets ont été attribués pour le déplacement à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise (9 décembre), et 1470 pour Bruges (28 janvier 2026), une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la qualification.