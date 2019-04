Ligue des Champions - Frenkie de Jong éliminera le Barça sans scrupules

Si l’Ajax Amsterdam devait rencontrer le Barça en finale de la Ligue des Champions, Frenkie de Jong, futur Blaugrana, ne retiendra pas ses coups.

Plus les tours de Ligue des Champions passent, plus la probabilité de voir le milieu de terrain de l’ Amsterdam, Frenkie de Jong (21 ans), affronter son futur club en finale se renforce. Au mois de mai, le a dépensé 86 millions d’euros (75 millions en transfert net et 11 en bonus) pour s’offrir les services du maître à jouer néerlandais à partir de la saison prochaine. Et à l’époque, personne ne pensait que les deux équipes pourraient se croiser en C1.

De Jong élimine le Real puis CR7, le Barça jubile

Et pour cause, l’Ajax devait alors faire face au , triple tenant du titre malgré les départs conjugués de la star de l’équipe, Cristiano Ronaldo, et de l’entraîneur emblématique, Zinédine Zidane. Mais après avoir perdu le match aller à domicile (1-2), les Amstellodamois donnaient la leçon aux Merengue (4-1), au Santiago Bernabeu ! Une manière comme pour une autre pour De Jong de rendre hommage à son futur club ?

Effectivement, la démonstration de l’Ajax n’était pas passée inaperçue en Catalogne. Et que dire de l’exploit réalisé en quarts de finale avec l’élimination de la Juventus du grand CR7… Problème, si le Barça vient à bout de dans le dernier carré, et que les Néerlandais en font de même avec , De Jong devra faire face à son futur club ! Une rencontre qui sera bien évidemment difficile à gérer, mais le prodige ne s’inquiète pas.

"Tant que je suis un joueur de l’Ajax, je veux que l’Ajax gagne"

"J’ai souvent pensé à ce scénario… Ce serait spécial, mais je me fiche de contre qui on joue. Tant que je suis un joueur de l’Ajax, je veux que l’Ajax gagne, a déclaré De Jong - droit dans ses bottes et fidèle à son club formateur - dans le magazine Four Four Two. Honnêtement, je n’aurai aucun scrupules à éliminer le Barça comme nous l’avons fait avec le Real."

Une déclaration forte qui pourrait motiver les Blaugrana à ne faire aucun cadeau à leur futur coéquipier. Dans tous les cas, ces demi-finales de Ligue des Champions s’annoncent palpitantes, et l’adrénaline de la compétition montera encore d’un cran pour la finale !